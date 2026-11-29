中国国務院台湾事務弁公室の張晗報道官は、台湾の統一地方選を受けて、島内の政治的枠組みの変化に関わらず祖国の統一を阻むことはできないと牽制した。台湾民主進歩党は台北市長選で敗北したが、台中市長選で勝利するなど地方の基盤を拡大した。中国側は民進党政権への圧力を強める構えであり、沈伯洋氏に対する制裁などの措置も発表されている。

【北京＝三塚聖平】中国で台湾政策を主管する国務院（政府）台湾事務弁公室の張晗（ちょう・かん）報道官は29日の談話で、台湾で28日に投開票された 統一地方選 を受け、「（台湾）島内の政治的な枠組みがどのように変化しようとも、（祖国が）必然的に統一されるという歴史の大勢を阻むことはできない」と牽制（けんせい）した。

中国国営新華社通信が伝えた。 中国共産党指導部は、台湾の民主進歩党政権を「台湾独立派」と敵視している。 民進党は焦点となっていた台北市長選で敗北したものの、台中市長選で勝利するなど地方の基盤を拡大した。 中国側は、民進党政権の勢いをそぐため今後も圧力を強めるとみられる。

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談話は、「平和や発展、交流、協力を求めることは島内の主流の民意だ」と強調。 そのうえで「広範な台湾同胞と団結し、『台湾独立』分裂勢力に断固として打撃を与え、外部勢力の干渉に反対する」との方針を示した。