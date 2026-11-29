言論統制が厳しい中国共産党政権の内部で何が起きているのか、1980年代に改革派のリーダーだった趙紫陽元総書記のチームの一員で党中枢を知り尽くす政治学者の呉国光氏に聞いた。習近平総書記による反腐敗闘争は腐敗の摘発から粛清へと発展し、2012年以降に処分された党員幹部は累計720万人を超えている。習氏はエリート層を厳しく粛清することで権力を集中させ、中央軍事委員会の大半が粛清されるなど影響は軍部にも及んでいる。

言論統制が厳しい 中国共産党 政権の内部でいま何が起きているのか。 そして、これからの中国はどこへ向かおうとしているのか。1980年代に改革派のリーダーだった趙紫陽元総書記の「中央政治体制改革検討チーム」の一員で、党中枢を知り尽くす政治学者の 呉国光 氏（米スタンフォード大学中国経済・制度研究センター上級研究員）に聞いた。

（特別記者 有元隆志） エリート粛清で習氏へ権力集中 ――中国共産党は10月末の第20期中央委員会第5回総会（5中総会）のコミュニケで「反腐敗闘争を最後までやり抜かなければならない」と強調しましたが、なぜ腐敗はなくならないのですか 腐敗は共産党内部に深く入り込んでしまっている根深い問題です。 習近平総書記（国家主席）は「反腐敗」を掲げているので、腐敗があるとの情報が入り規律部門が調査すると、大体何かが出てきます。 結果的に「腐敗の摘発から粛清へ」という構図になるわけです。

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習氏が2012年にトップに就任して以来、25年末までに処分された党員・幹部は累計720万人を超えています。5中総会でも処分が発表されるなど粛清の動きは続いています。 ――粛清されるのは「腐敗」だけが理由でしょうか 習近平指導部の体質もあります。 習氏は「刀を内に向ける」、つまり共産党や経済界、知識層、軍などのエリート層を厳しく粛清することで、自身へと権力を集中させました。 習氏が家長のような存在で、部下たちは兄弟姉妹のような関係です。