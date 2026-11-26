中国企業が東南アジアのデータセンターに設置されたNVIDIA製半導体を遠隔操作で利用し米国の輸出規制を回避していた問題を受け、米商務省の新輸出管理規則施行に伴いNVIDIAが東南アジア向け半導体出荷を停止した。シンガポール子会社を通じた2025年の売上は前年比72パーセント増の1040億ドルとなっており、サプライチェーンや業績への影響について公式コメントは出ていない。

の記事によると、今回の措置の背景には中国企業による先端 AI半導体 へのアクセス規制がある。 中国企業はこれまで、 東南アジア 地域のデータセンターに設置された NVIDIA 製半導体を遠隔操作で利用することで、米国の輸出規制を回避していたとされる。

米シンクタンクのInstitute for Progressは、こうした遠隔データセンターが中国のAI計算能力の約24％を供給していると推計しているという。 米商務省は11月に入り、海外のデータセンター経由で中国の半導体設計企業やAI企業が先端技術にアクセスする経路を絶つ新たな輸出管理規則を導入した。 NVIDIAの出荷停止指示は、この新規則の施行に伴い、現地の流通パートナーやデータセンター事業者が米国の規制要件を満たしているかを精査する狙いがあるとみられる。

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中東メディアのThe Nationalによると、NVIDIAは2025年にシンガポール子会社を通じて前年比72％増となる1040億ドルを計上しており、東南アジア地域はAIインフラ需要の重要な拠点となっている。 今回の出荷停止がサプライチェーンや各社の業績に与える影響について、NVIDIAや製造パートナー各社からの公式コメントは現時点で確認されていない。