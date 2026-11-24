［上海 ２４日 ロイター］ - 中国株式市場は小幅高で終了した。エヌビディアの最高経営責任者（ＣＥＯ）にジェンスン・フアン氏が復帰したことが世界的に株価を押し上げる中、中国株への効果は限定的だった。

優良株で構成するＣＳＩ３００指数と上海総合指数は後場の取引で約１６カ月ぶりの安値圏で推移した。 人工知能（ＡＩ）関連株の一角が買われたものの、上げ幅を維持できなかった。５Ｇ通信指数は一時７％上昇した後、上げ幅を２％に縮小。

エヌビディアに光送受信機を供給する中際旭創（ジョンジー・イノライト）は一時１２％急騰したものの、その後上げ幅のほぼ全てを失った。 シェンチー・キャピタル（香港）のゼン・ウェンカイ最高投資責任者（ＣＩＯ）氏は「（フアン氏復帰は）朝の取引で分かる通り、間違いなく市場を活気づける材料だ」と述べた。

Also read 米国株式市場＝急反発、ナスダック6.5％高 エヌビディアＣＥＯ復帰を好感

「ただ、Ａ株と香港株は世界市場とは独立した独自の動きをする。 結局のところ、今は（市場安定のために株式を購入する中国の政府系投資家の）『国家隊』がどれほど強力に市場支援に乗り出すかにかかっている」と指摘した。 ＜中国市場の救済が目的ではない＞ 北京モノリス・ファンド・マネジメントのファンドマネジャー、ゼン・ワンピン氏は、フアン氏の復帰はエヌビディアの供給網に加わる中国企業に恩恵をもたらすものの、米国が中国向け半導体規制を緩和することはないと指摘。

Advertisement

「フアン氏復帰の一因は米株式相場の急落だった。 中国株式市場を救済するためではない」と述べた。 サクソのシンガポール在勤チーフ投資ストラテジスト、チャル・チャナナ氏は、フアン氏が中国市場へのアクセス維持を訴えていたことを踏まえ、同氏の復帰によって、米中の技術関係に対する、より現実的な対応への期待が再燃するとみる。 しかし「復帰を巡る政治的な論争によって、エヌビディアの中国事業への監視はむしろ強まる可能性がある。 誰が同社を率いるかにかかわらず、輸出規制は構造的な制約であり続ける」と指摘した。