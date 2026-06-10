中国ドラマ「君が好き～仮想現実に隠された秘密～」がWE LOVE Kで無料公開決定 初日1.9億回アクセスの社会現象級作品

「君が好き～仮想現実に隠された秘密～」は、中国の動画配信サイト「芒果TV」で独占配信され、配信初日に1.9億回アクセスを記録した話題の中国ドラマ。制作会社・歓娯影視が手掛ける本作は、VRを題材にした青春群像劇でありながら、サスペンスや恋愛要素も織り交ぜた多方面にわたる作品だ。主人公シア・シーがVRで高校時代にタイムスリップするという設定で、封印された過去の記憶と恐ろしい事件が絡む本格ミステリーが展開される。若手俳優のジャオ・イーチンやリー・ハオフェイらが出演し、青春の甘酸っぱさと緊迫のサスペンスが交互に押し寄せる全24話。その結末は必見だ。

中国最大級の動画配信サイト「芒果TV」で独占配信され、配信初日に1.9億回アクセスを記録した 中国ドラマ 「君が好き～仮想現実に隠された秘密～」の全24話が、アジアエンタメ系YouTubeチャンネル「 WE LOVE K 」にて無料公開されることが決定した。

本作を手掛けるのは、「コウラン伝 始皇帝の母」や「瓔珞＜エイラク＞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」などのヒット作を多数輩出してきた制作会社・歓娯影視。 アジアで人気のプロデューサー・ユー・ジョンが設立した同社にとって初の現代ドラマとなる本作は、青春ドラマでありながらサスペンスなど様々な要素を巧みに織り込んだ意欲作。 そのクオリティーの高さは、配信初日の圧倒的なアクセス数が証明している。 物語の主人公シア・シーは、VRを使って高校時代にタイムスリップする。

同級生たちと過ごすうちに徐々に過去のことを思い出していくシア・シーだが、長らく封印してきた記憶の中にあったのは、悲しい事実と恐ろしい事件だった。 ゲームを進める内に物語は予想だにしない展開へと変貌し、目の前で起きていることが虚構か現実かも判別できなくなっていく。 史上初・VRを題材にした青春群像劇というコンセプトのもと、テンポよく二転三転する本格サスペンスの行方に、気づけば最後まで目が離せなくなっているはずだ。 しかし本作の魅力はサスペンスだけにとどまらない。

シア・シーに憧れる天真爛漫な少女・イエ・サンユー、イエ・サンユーのことが気になって仕方がないイケメンのリン・シャンハー、シア・シーに長年片思いしながらどうしても言い出せない不器用なツイ・ジェンイェン。 どうすれば相手と仲良くなれるかを考え、些細な反応ひとつで一喜一憂したあの頃の感覚が鮮やかによみがえる、甘酸っぱい青春の恋模様も本作の大きな見どころだ。 恋と友情、そしてサスペンスが絶妙に絡み合い、最後まで予断を許さない展開が続く。 そんな本作に集結したのは、今まさに注目を集める若手俳優たちだ。

主人公・シア・シーを演じるのは、「99%のカノジョ」や「煙雨降る後宮～偽りの女官の復讐～」で日本の視聴者にも多くの胸キュンを届けてきたジャオ・イーチン。 ヒロイン・イエ・サンユーを演じたリー・ハオフェイは、アーロン・クオックが主演を務めた「天亮之前（原題）」でギャンブラーの娘という難役を好演した実力派だ。 また、同級生役を演じたジョウ・ダーウェイとホアン・シンヤオは、大ヒットドラマ『君、花海棠の紅にあらず』でも存在感を放つ期待の若手俳優。 次世代を担うライジングスターたちが、それぞれの役柄に息を吹き込む。

VRという現代的な仕掛けを纏いながら、本作が描くのは、誰もが心のどこかに持っているその記憶だ。 甘くて切ない青春の感情と、息もつかせぬサスペンスの興奮が交互に押し寄せる全24話。 その結末を、ぜひ自身の目で確かめてほしい。 【YouTube】全24話公開中





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中国ドラマ VR 青春群像劇 サスペンス WE LOVE K

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