中国インディー「ドリームダイバーズ」、異空間探索型協力アクションとして発表

北京のOMEGAMES STUDIOが開発する新タイトル「ドリームダイバーズ」は、他人の夢世界を潜入して記憶を回収する協力アクションゲーム。最大4人のマルチプレイや環境パズル、不気味な敵との対決が特徴。

中国・北京を拠点とするインディーゲームスタジオ「 OMEGAMES STUDIO 」は、ソロまたは最大4人までの マルチプレイ に対応した新作アドベンチャーゲーム「 ドリームダイバーズ 」を発表した。本作は、世界最大の夢ネットワーク企業「索夢（サクム）」から課された任務を遂行するために、プレイヤーが他人の夢の世界へ潜入し、その奥底に眠る記憶を回収していく 協力アクション となる。

夢の内部構造と未知なる環境

「リミナルスペース」とは本来、建築学や人類学において境界や中継地点を指す用語だが、インターネット上では見覚えはあるもののどこか不気味な感覚を覚える空間を表す言葉として広く認知されている。本作におけるこの概念は、現実の物理法則を超えた不自然な風景として表現されており、プレイヤーは草原の中心にぽつんと孤立した電話ボックスや、果てしなく続く螺旋階段、さらに宇宙空間に浮遊する巨大なおもちゃのブロックといった異質な空間を探索することになる。

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複雑なパズル解決と脅威

この異常な夢の世界には、プレイヤーを停滞させるさまざまな環境パズルが仕掛けられている。ソロプレイでも攻略は可能だが、マルチプレイ時には一人では解決できない複雑な課題も登場するため、プレイヤー間のひらめきや緊密な協力行動が先へ進むための重要な鍵となる。また、特定の場所ではプレイヤーに対して敵対的な「悪夢（ナイトメア）」が襲いかかってくる緊張感も追加されている。

ユニークな敵キャラクターと音声機能

公開されたトレーラー映像では、絵文字を思わせる黄色い球体に追いかけ回されるシーンや、巨大なぬいぐるみ、闇に飲み込まれたラバーダックといった一風変わった敵キャラクターが登場し、不気味さとは対照的なユーモアも漂わせる。本作には合計5つの異なる夢の世界が用意されており、その中には絶景を眺められる休息エリアも存在する。さらに近接ボイスチャット機能も搭載されており、フレンドとコミュニケーションを取りながら、緊張と緩和を繰り返す探索体験が可能となっている。

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開発スタジオの過去実績と戦略

本作を開発するOMEGAMES STUDIOは、過去にSteamで推理アドベンチャー『Murders on the Yangtze River』や、名義は異なるもののデッキ構築麻雀ローグライク『黄泉に落ちても麻雀』をリリースしてきた実績を持つ。これらの作品は、本稿執筆時点でSteamユーザーレビューが「圧倒的に好評」ステータスを獲得しているヒット作である。異なったジャンルを手掛けてきた同スタジオが、本作で大きくジャンルを転換し、協力アクションへと舵を切った背景には、既存プレイヤー層の拡大と新規顧客の取り込みという戦略的意図が窺える。

市場への影響と今後の展開

OMEGAMES STUDIOの今作発表は、単なるジャンルチェンジにとどまらず、インディーゲーム市場における協力プレイ体験の深化を示すものと捉えられる。従来の推理や麻雀といった個別性の高いゲームから、最大4人での連携を求めるアクションへとシフトしたことで、SNSを中心に拡散しやすいバズワードを生み出す可能性を秘めている。これにより、Steamプラットフォームにおけるユーザー層の多様化と、コミュニティベースでのゲーム体験の共有が促進されることを期待される。