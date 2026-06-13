中国は競争相手だが敵ではない Nvidiaトップが訴えるAI時代の米中共存論

NVIDIAのCEO、ジェンセン・フアン氏が意外な発言をしている。彼は中国を敵に仕立て上げることは最善の答えではない、彼らと対話することが最も安全な道だと述べている。フアン氏は、AIは5層のケーキのように構成されていると説明しており、下から順に、エネルギー、半導体、半導体の上でAIモデルを動かすための仕組み全体であるコンピューティングスタック、AIモデル、そして最上層のAIアプリケーションの5層で構成されている。中国は、特に最下層であるエネルギーの層で圧倒的な優位に立っているという。フアン氏は、中国が独自半導体や独自スタックへの依存を深めれば、世界最大のオープンソース供給国が、米国以外のエコシステムの旗手になる可能性があると述べている。

米中によるAIや 半導体 の開発競争が激化する中、世界最大のAI 半導体 メーカーである米 NVIDIA のCEO、ジェンセン・フアン氏が意外な発言をしている。 彼は「中国を敵に仕立て上げることは最善の答えではない、彼らと対話することが最も安全な道だ」と述べている。

これは、中国と米国がAIや半導体の開発競争をしているときに、対話が欠如していることを危惧しているということだ。 米国企業のAIモデルが、主要な基本ソフトやブラウザにわたって数千件の重大な脆弱性を発見したという事例がある。 中国が先にこの能力に到達した場合、1カ月間手元に置いておき、その間に米国企業に脆弱性を修正させてから一般公開する、という防御側の対応が可能になる可能性がある。 フアン氏は、研究者や中国、そして全ての国との対話を持ち、人々がテクノロジーをそのような破壊的な形で使わないようにすることが大切だと語っている。

特に米国と中国のAI研究者が実際に対話することは不可欠であり、AIを何に使わないかについて、両者が合意を目指す必要があるという。 フアン氏は、AIは5層のケーキのように構成されていると説明しており、下から順に、エネルギー、半導体、半導体の上でAIモデルを動かすための仕組み全体であるコンピューティングスタック、AIモデル、そして最上層のAIアプリケーションの5層で構成されている。 中国は、特に最下層であるエネルギーの層で圧倒的な優位に立っているという。

中国には、電力が引かれたままで、あえて稼働していないデータセンターが豊富に存在していると同氏は指摘している。 そういう状態で米国が最新鋭の半導体の中国への輸出を規制しても無意味だと言う。 なぜならAIは並列処理の技術だからだ。 最先端の半導体1枚の性能よりも、旧世代の半導体を大量に束ねて同時に動かす総合力がものをいう。

エネルギーがタダ同然なら、4倍、10倍の数のチップを束ねればよく、エネルギーが潤沢であれば最先端チップの不足を十分に補える、と同氏は指摘している。 つまり、旧世代チップを大量にそろえ、それを動かすエネルギーとデータセンターが潤沢にある限り、中国は十分に競争力のある強力なモデルを開発できるということだ。 世界が中国製AIへ傾く日無償で設計図が公開されるオープンソースのエコシステムが外国の技術基盤の上でしか動かない一方、自社保有のクローズドなエコシステムが米国の技術基盤の上で動く。

「そうなれば極めて愚かであり、米国にとって最悪の結果になる」と同氏は指摘している。 中国は世界最大のオープンソースソフトウェアの貢献国であり、世界最大のオープンモデルの貢献国である。 これは事実だ」とフアン氏は断言している。 現在、中国のオープンモデルはNVIDIAの半導体とその技術スタックの上で動いている。

しかし規制によって中国が独自半導体や独自スタックへの依存を深めれば、世界最大のオープンソース供給国が、米国以外のエコシステムの旗手になる。 中東や東南アジア、アフリカといったグローバルサウスの国々にとって、無償で利用できる中国発のオープンなエコシステムは、コスト面でも技術面でも極めて魅力的な選択肢になり得る。 米国とその友好国以外の全ての技術者が、中国のエコシステムに貢献するメンバーになるということだ。 エコシステムを分断させずに中国と共にAIを進化させ、対話を続けることは、米国の国益にもなり、世界の安定にもつながる。

フアン氏のこの主張は、現在の米国の主流的な政策論とは一線を画す少数派の見解かもしれない。 自社の半導体をより多く売りたいというビジネス上のポジショントークもあるだろう。 しかし、AI時代の冷戦状態のようになり、サイバー空間での攻防がエスカレートしていく未来と比べたとき、対話による共存という道筋は、非現実的な理想論というよりも、むしろ最も現実的な生存戦略なのかもしれない





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