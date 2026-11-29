国民民主党の榛葉賀津也幹事長は29日放送のBSテレ東番組で、中国・深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を巡り、高市早苗首相に対する中国側の冷遇について、日本国内の分断を図る狙いがあるとの見方を示した。「高市さんに恥を…

国民民主党の榛葉賀津也幹事長は29日放送のBSテレ東番組で、中国・深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を巡り、高市早苗首相に対する中国側の冷遇について、日本国内の分断を図る狙いがあるとの見方を示した。

「日本を分断すると。 高市さんに恥をかかせて、日本国内で『高市さん、何やっているんだ。 外交失敗だ』と言わせる」と指摘。 日本側に求められる対応として、「毅然（きぜん）と日本の態度を示して、正しく中国を恐れて、がっちりビジネスやる」と述べた。

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「笑顔で堂々と習近平と握手」 高市首相の中国到着時には、他国の首脳らに対する出迎えとは異なり、花束の贈呈はなく、中国側は引退した外交官を出迎えに充てた。 政府専用機から降りる際には、機体とタラップ（移動式階段）との間に40センチを超える段差が生じていた。 榛葉氏は「あれは中国の常套（じょうとう）手段」と指摘し、首相について「腹の中ではいろいろあったと思いますよ。 ただ、笑顔で堂々と習近平（国家主席）と握手して、私は立派だったと思いますね」と語った。