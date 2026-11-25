【北京＝三塚聖平】中国は25日午前、北西部の酒泉衛星発射センターから有人宇宙船「神舟24号」を打ち上げた。中国の宇宙船では初めての外国人飛行士として、パキスタン人男性が搭乗した。中国当局は、グローバルサウス（新興・途上国）などとの国際的な…

【北京＝三塚聖平】中国は25日午前、北西部の酒泉衛星発射センターから有人宇宙船「神舟24号」を打ち上げた。 中国の宇宙船では初めての外国人飛行士として、パキスタン人男性が搭乗した。

中国当局は、グローバルサウス（新興・途上国）などとの国際的な協力をアピールしている。

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「天宮」とドッキング 神舟24号は、25日午前8時18分（日本時間同9時18分）に、国産の運搬ロケット「長征2号F遥24」を使って打ち上げた。 当局者が打ち上げの成功を宣言した。 中国独自の宇宙ステーション「天宮」とドッキングする。 中国人2人と、パキスタン人のムハンマド・ジーシャン・アリ氏（40）の計3人の宇宙飛行士が搭乗した。

国営新華社通信によると、アリ氏はパキスタン空軍のパイロット出身で、今年4月に中国が進める有人宇宙プロジェクトの宇宙飛行士に選抜された。 中国人2人は共に中国人民解放軍に所属している。 中国語使い「友情万歳！ 」 3人は24日に記者会見し、アリ氏は「中国とパキスタンという2つの偉大な国家は最短期間で宇宙飛行士を育成した」と述べた。

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中国語も使い「両国の友情万歳！ 」と声を張り上げた。 中国のインターネットメディア「澎湃新聞」は今月上旬、初の外国人宇宙飛行士の搭乗について、「中国の宇宙開発における国際協力のレベルを著しく変えた」と強調した。 アリ氏は中国の宇宙ステーションに長期滞在はせず、今年5月に打ち上げられた神舟23号の2人とともに地球に帰還する。23号には、香港出身者として初の宇宙飛行士となった黎家盈氏が搭乗している。

米「アルテミス計画」に対抗 中国当局は、2030年までに中国人初の月面着陸を実現する計画を進めている。 米国が主導する国際共同月探査プロジェクト「アルテミス計画」に対抗する構えだ。 中国は月面着陸などを見据え、宇宙飛行士の長期滞在も計画している。23号の乗組員の一人である朱楊柱氏（40）は、24号の乗組員とともに宇宙ステーションに計1年間滞在する計画。 中国の有人宇宙プロジェクトでは最長の滞在になるという。