公明党の山口那津男元代表は23日配信の「選挙ドットコムちゃんねる」の番組で、中国・深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議での高市早苗首相に対する中国側の冷遇について、「各国首脳と明らかに差を付けた迎え方というのは、日本…

公明党の山口那津男元代表は23日配信の「選挙ドットコムちゃんねる」の番組で、中国・深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議での高市早苗首相に対する中国側の冷遇について、「各国首脳と明らかに差を付けた迎え方というのは、日本国民に対しても、国際社会に対しても、あまり好ましい結果を生んでいない」と、やや遠回しに苦言を呈した。

「相手の土俵を見据え、主張乗せていく」 中国側の対応について、番組の聞き手は「塩対応は大人げない」と提起したが、山口氏は「そういう事態を招いたのは高市さんの発言がきっかけだ。 それを踏まえた上で、どう関係を改善するかだ。 回復するには高市さんの行動しかない。 総理としての責任を果たすべきだ」と語った。

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聞き手は「中国側の日本に対する攻撃が強すぎるのではないか」と重ねて問いかけたが、山口氏は「相手のせいにするのではなく、やはりこちら側の姿勢が問われる」と回答。

「こちらから積極的に、さまざまな対話のアプローチをしていく。 それ以外に打開の道はない。 相手を非難していても始まらない」と強調した。 山口氏は平成21年から令和6年まで公明党代表を務め、中国との交流を重ねてきた。

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政界を引退した現在は党の常任顧問を務めている。 対中外交の進め方について「相手の土俵もきちんと見据えながら、こちらの主張を乗せていく。 そうすれば相手もだんだん聞かざるを得なくなる」と語った。 安倍氏の親書を習近平氏に届けた経験 番組で山口氏は平成25年1月、尖閣諸島（沖縄県石垣市）の国有化を巡って日中関係が悪化する中、当時の安倍晋三首相の親書を携えて訪中し、習近平共産党総書記と会談した経験を紹介した。

「対話の重要性は向こうも感じていて、門戸を開いた。 それが政治対話の扉を開く第一歩だった」と述べた。 山口氏は当時の会談で、中国国内の反日デモによって日本企業が襲撃され、日本国民が失望したと伝えたという。

「中国を非難したり、批判したりするために来たわけではない。 今後の日中関係について、よく認識し、教訓にしていただく必要があるからお伝えしている」と振り返った。

「国内世論は中国の振る舞いを映す鏡」 山口氏は番組で、「日本の世論は中国側の振る舞いを映す鏡だ」と指摘。 中国側にも「日本の世論が間違っているとか、誘導されているというのではなく、中国側の振る舞いを映す鏡なのだから、自分自身の姿をきちんと認識して見つめる。 そういう視点も大事だ」と伝えているとした。 （奥原慎平）