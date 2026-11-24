自動車サプライヤーが高まる中国の脅威と技術の汎用性に着目し、政府が調達拡大を進めるドローンなどの防衛装備分野へ進出している。特に秋田県のアスターは売上高の1割を防衛事業が占めるまでになり、国内の生産基盤強化への期待が高まっている。

［横手市（秋田県） ２５日 ロイター］ - 中国が軍事力と産業力の両面で存在感を強める中、日本経済をけん引してきた自動車業界で静かな地殻変動が起きている。

ウクライナやイランでの戦争を教訓に日本政府が無人装備（ドローン）の調達拡大に動く一方、自動車産業は中国勢との競争で苦戦している。 車を支えてきたサプライヤーが防衛技術との親和性に着目し、膨らむ需要に新たな商機を見いだし始めた。 その動きを象徴するのが、秋田県横手市の自動車部品メーカー、アスターだ。 長年、トヨタ自動車向けの部品供給で収益を上げてきたが、昨年参入した防衛事業はすでに売上高の約１割を占める。

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同社の電動モーターは、米新興防衛企業アンドゥリル・インダストリーズが製造するドローンに搭載されている。 防衛需要を取り込み始めた自動車部品メーカーはほかにもある。 鈴木宏子社長によると、防衛関連事業の売上高比率は従来の３％から今年は約１０％に上昇。 一方、主力の自動車事業は７０％から６０％へ低下した。

防衛装備の発注企業からは、「従来のサプライヤーでは生産能力が足りないと言われている」と話す。 とりわけ重視するのがドローンだ。３文書には大量のドローンを配備し、長距離ミサイルと組み合わせて日本の離島などへの侵攻を抑止する戦略が盛り込まれる見通し。 財政的な制約から防衛費全体の伸びは圧縮される見込みだが、関係者によると、無人装備向け予算は「聖域化」されている。 ただ、急増する需要を支える国内の生産基盤は弱い。

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台湾の民主・社会・新興技術研究所がまとめた貿易統計によると、日本が昨年輸出したドローンは１１００機余り。 台湾が海外顧客に販売したのは約１２万３０００機だった。 高市早苗政権の加藤康子・内閣官房参与（通商政策担当）はロイターとのインタビューで、防衛と自動車の間に相乗効果があるなら、自動車産業は「その機会を生かすべきだ」と語った。 自身も、自動車部品メーカーの電動化・脱炭素化を後押ししてきた経済産業省の事業を、防衛など新たな分野への進出も支援する内容に見直すよう主導したという。

ステランティス・ジャパン元社長で日本の自動車業界のアドバイザーを務めるポンタス・ヘグストロム氏は、精密加工や電子機器製造、品質管理など、自動車生産で培った技術は防衛装備にも応用できると指摘する。

「この業界は、複雑な製品を信頼性を確保しながら大量生産する方法も知っている」と語る。 防衛装備庁は１０月、新興企業や中小企業などによる革新的な技術を防衛装備品へ素早く取り込む新たな調達・開発支援制度を開始した。 一部の自動車部品メーカーに無人装備向けの生産を促しており、試作開発に進んだ案件には一定額を支援する用意がある。 徳重氏は、自動車部品メーカーを活用すれば、日本のドローン生産能力を大幅に高められるとみる。

カーツの広報担当者も、防衛装備庁と協議し、防衛用ドローン向けエンジンの開発を積極的に進めていると明らかにした。 群馬県太田市にあるドローン新興企業、石川エナジーリサーチ（訂正）は、防衛用途への展開を探っている。 同社のＵＡＶは現在、農薬散布など農業用途が中心だが、９月には防衛装備庁のフォーラムに参加した。 同社はすでに、ＳＵＢＡＲＵなどを支える太田市周辺の自動車産業の集積を活用し、ドローン部品の半分以上を自動車部品メーカーから調達している。