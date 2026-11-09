中国の10月物価統計、PPI加速とCPI鈍化が示す内需弱さ

中国国家統計局発表の10月物価データでは、生産者物価指数（PPI）が上昇したが、消費者物価指数（CPI）は鈍化。内需の弱さと原油コストが経済に影を落としている。

中国国家統計局 は9日、10月の物価動向を示す統計データを正式に発表した。この発表により、国内の需給バランスにおける顕著な対照的な状況が浮き彫りになった。データは、企業の生産コストを反映する 生産者物価指数 （PPI）の上昇率が加速している一方で、一般消費者の購買行動を反映する 消費者物価指数 （CPI）の上昇率は減速傾向にあることを明確に示している。

PPIの大幅上昇と原油コスト圧力

生産者物価指数（PPI）の数値は、前年同月比で6.1%の上昇となり、顕著な高水準を記録した。この6.1%という上昇率は、2022年6月以来、約4年半ぶりの最大の伸び率となる。この数値は、中国国内で持続的な内需の弱さが存在する中で、原油価格の高騰に伴うコスト増圧力が依然として企業セクターに影響を与え続けていることを如実に物語っている。

Also read VAST Data、NVIDIAとともにセキュアで本番運用に耐えるAIエージェントサンドボックス向けの新たなFoundation Stackを発表

特にエネルギー分野のコスト増加は、製造業や物流業界の利益率を圧迫する要因となっている。この生産段階での価格上昇は、最終消費者へ完全に転嫁されていない状況がデータから読み取れる。生産者側の負担増は、企業の投資意欲や雇用に悪影響を及ぼす可能性があるため、当局者の注視が不可欠な指標となっている。

CPI鈍化とコアインフレ率の推移

対照的に、消費者物価指数（CPI）の上昇率は前月比、そして前年同月比でともに鈍化の傾向を示した。より揮発性の高い食料品やエネルギー価格を除いたコアインフレ率に焦点を当てると、9月の1.0%という数値から、10月には0.8%へと低下した。この0.8%という数値は、国内での消費需要が依然として低迷しており、消費者が支出を慎重に行っていることを示唆している。

Advertisement

コアインフレ率の低下は、デフレ圧力が消えたわけではないことを意味するが、価格上昇の勢いが弱まっている証拠でもある。消費者の信頼回復には時間がかかる可能性があり、政府が掲げる消費喚起策の効果を測定する上で、このコアインフレ率の推移は重要なバロメーターとなる。現在の数値は、内需主導の経済回復が計画通りに進んでいないことを浮き彫りにしている。

エコノミストの予測と中東情勢の影響

キャピタル・エコノミクスの中国担当エコノミストであるグエン・ホアン・ナム氏は、地政学的リスクがこのインフレ動向に与える影響について分析を行った。グエン・ホアン・ナム氏は、中東地域での紛争激化による価格ショックが原因で、今後数か月の間はインフレ率が高水準で止まる（高止まりする）と予測している。しかし、その影響は来年にかけては薄れていくと見込んでいる。

また、グエン・ホアン・ナム氏は、中東での戦争勃発前と同様の状態に戻れば、生産者物価指数は再びデフレ圏に転じる可能性があるとも指摘している。消費者物価指数（CPI）については、2027年までに年平均で0.4%のインフレ率になるとの見通しを示した。この予測は、一時的なコスト増ではなく、構造的な価格安定が訪れることを示唆している。

内需の弱さと政策刺激策の行方

保銀投資（ピンポイント・アセット・マネジメント）のチーフエコノミスト、張智威氏は、現在のCPIの低水準は、中国の内需が依然として脆弱であることの直接的な反映だと説明した。張智威氏によると、これまでのところ、消費者や企業を鼓舞するための大きな政策面の刺激策は実施されていない。この状況は、政府が急激な景気刺激策に走らない理由の一つとなっている。

Advertisement

さらに張智威氏は、中国の輸出セクターが驚異的な強さを示していることも言及した。堅調な輸出パフォーマンスは、国内需要の弱さをある程度補完している。この輸出の健闘により、中国政府が新たな大規模な景気刺激策を緊急に打ち出す必要性が低下している可能性があると分析している。今後の経済政策の方向性は、輸出セクターの持続可能性と内需の底上げのバランスにかかっている。