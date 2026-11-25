Kentaro Okasaka [東京 ２５日 ロイター] - 日本貿易振興機構（ジェトロ）は２５日、年次の海外での日系企業の実態調査結果を公表した。２年前の調査時に比べ、競合相手の数が増加したと答え

- 日本貿易振興機構（ジェトロ）は２５日、年次の海外での日系企業の実態調査結果を公表した。２年前の調査時に比べ、競合相手の数が増加したと答えた企業は全体で３８％に上り、地域別で中南米やアフリカ、国別ではタイなどで一番の競争相手として中国企業との回答が最多となったほか、主要国・地域のほとんどで中国が順位を上げた。

企業からは「中国企業との価格差が大きく、土俵にすら上がれない」（インドネシア進出の建設・プラント）、「中国企業の低価格戦略による攻勢に加え、品質も大幅に改善し、高品質だけでは価格差を吸収できない」（米国進出の電気・電子機器部品販売）といった声が聞かれた。 中国企業の強みについての質問では「コスト競争力」との回答が９７．１％、「意思決定の速さ」が４８．９％だった。 日系企業が競争で特に力を入れている対策としては「製品・サービスの品質向上」が５３．４％、コスト削減が３４．４％、営業・広報の強化が３３．７％と上位を占めた。

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「航空管制向けや防衛市場向けなど参入障壁の高い特定市場に注力（している）」（ドイツ進出の電気・電子機器販売）、顧客対応力や日本ブランドの品質イメージで差別化を図っているとの回答もあった。 石黒憲彦理事長は会見で「日本企業は本当に厳しい競争の中で今、戦っている」と指摘。 日系企業関係者からは、中国企業の製造方法や発想に学ぶべきだとの声を聞くことが増えたと語った。 その上で「残念ながら、最後までコストでは勝負できない可能性が出てくると思う。

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高付加価値と安全性が日本の製品の売りになってくる。 売り方も含めた合わせ技で戦っていくしかないだろう」と述べた。