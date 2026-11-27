※世界の安全保障やエネルギー市場を揺るがす中東情勢。連載「激動する中東の『現在地』」では、紛争や政治・外交の最新動向を追いながら、各国の思惑や対立の構図、世界と日本への影響を読み解きます。 中国とイラ

中国とイランの政治工作ネットワークが、アメリカ国内で手を組み、アメリカの覇権や政策に揺さぶりをかけている──。 そんな驚きの事実が明らかになった。 イランの首都テヘランで、イランと中南米諸国の関係強化を目指す団体「ハウス・オブ・ラテンアメリカ（HOLA）」が設立されたのは約20年前のこと。

本部はテヘランだが、メンバーは世界各地に存在する。 そのHOLAが今、中国と深い結び付きがあるアメリカのNPO、トライコンチネンタル社会研究所と協力関係を築いているという。 トライコンチネンタルは、アメリカで設立・登記されたNPOだが、その資金提供者であるアメリカ人富豪のネビル・ロイ・シンガムは、上海に住んでいる。 トライコンチネンタルはイランでも存在感を高めており、通信アプリ「テレグラム」のペルシャ語版には、トライコンチネンタルのチャンネルがある。 2025年、そこにHOLAへの寄付や書籍の売上金の送金先情報が掲載された。

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イラン国営メリ銀行（BMI）の2つの口座で、どちらも名義人は、HOLAの出版部門責任者のアリ・アブタレビだ。 アブタレビはイラン人だが、現在シカゴに住む。 そしてBMIはイラン革命防衛隊などとの関係から、米財務省により制裁対象に指定されている。 今年2月には、HOLAがやはりトライコンチネンタルのペルシャ語チャンネルで、キューバ支援を呼びかけた。