中国国営メディアは11月11日、ステルス無人機「GJ-11」が有人戦闘機と連携し、敵機排除後に攻撃目標を指示する運用を検討していると報じた。

中国は、次世代ステルス無人攻撃機「 GJ-11 」を用いた有人機との連携作战について、詳細な運用概念を提示している。中国国営メディアは2026年11月11日に放送された番組内で、敵機を排除した有人 戦闘機 が制空権を確保した後に、 GJ-11 に対して重要な攻撃目標を指示する役割を想定していることを明らかにした。

GJ-11の有人機連携と制空権確保の役割

GJ-11が空中で直接敵機と交戦したり、空中戦そのものを支援したりするシナリオが中国軍によって具体化されているかどうかは、現時点では依然として不明確な点が残る。しかし、国営メディアの解説は、有人戦闘機とGJ-11が補完的な関係にあることを示唆している。有人機が空中優勢を確立した段階で、GJ-11は対地攻撃や高価値目標への打击といった新たな任務へと切り替わる構造である。

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この無人機は、有人戦闘機の前方を飛行して空中および地上の目標を攻撃するだけでなく、広範囲の偵察任務も担う。また、多数の機体を投入することで敵の防空システムに大きな負担をかけることにより、味方の攻撃隊の生存確率を高める戦略的役割も負っている。開発段階から、有人機とのシームレスな連携がGJ-11の運用において最も重要視されている要素の一つである。

地上からの遠隔操作と女性パイロットの登用

2026年11月に公開された映像は、GJ-11の運用において人間がどのような役割を果たすかを浮き彫りにしている。映像には、地上に待機する担当者が移動式の指揮車両からGJ-11のステータスを監視し、直接的な操作を行っている様子が収められていた。この手法は、無人機が自律的に飛行しても、最終的な判断と介入を人間が行うハイブリッドな運用体制を示している。

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さらに、中国中央テレビ（CCTV）は2026年11月9日に放送された別の番組で、人間の関与の重要性を強調した。同番組では、中国人民解放軍空軍で初めてドローンの操縦を担当した女性隊員のうち二人が、GJ-11を用いた実弾射撃試験を実施する現場 모습이紹介されている。この事例は、高度な技術が求められる無人機運用においても、訓練された専門オペレーターが存在することを裏付けるものとなっている。

海軍向けGJ-21の開発とアメリカ国防総省の戦略転換

中国の無人機開発は航空機に限らず、海軍分野でも急速に進んでいる。2026年10月、中国は海軍向けモデルである「GJ-21」の開発を発表し、兵士や軍用車両などを輸送可能な強襲揚陸艦からの離陸、および着艦に成功したと伝えている。ただし、中国軍側はこの特定の試験に関する映像を一般公開していないため、詳細な状況は公式情報に限られる。

世界的な無人機開発の最先端事例として、ノースロップ・グラマン（Northrop Grumman）が製造した実証実験用の無人機「X-47B」の開発進捗度が最も高いと評価されている。アメリカ海軍はこの機体を用いて、兵器を機体内部に搭載する全翼型のステルスドローンが空母から離陸し、自動で空中給油を受ける能力を実証済みの技術を持つ。

実戦配備を目的とした後継機の開発計画もかつて存在した。しかし、高性能で高額な攻撃用ドローンが実際に必要かどうかについて、米国防総省内で議論が重ねられた結果、方針転換が行われた。アメリカは2016年、攻撃ドローンではなく、無人空中給油機「MQ-25スティングレイ（MQ-25 Stingray）」の開発へと計画をシフトさせた。このように、各国とも無人機の役割を最適化する動きが続いており、中国のGJ-11やGJ-21の運用概念も、このような国際的な軍事技術の潮流の中で位置づけられることになる。