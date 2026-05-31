中国は米国への批判を抑えつつ日本を「新型軍国主義」と批判する宣伝戦を展開しているが、アジア太平洋諸国は同調せず、日本の防衛協力を高く評価している。オーストラリア国防相は日本との協力増加を表明し、ASEAN諸国への調査でも日本が8年連続で最も信頼できる国・地域の1位となった。中国の戦略的批判とは対照的に、日本の安全保障への貢献は地域で広く認められつつある。

中国は米国への批判を慎みながら日本に対しては「 新型軍国主義 」と批判を強めている。 しかし、中国の海洋進出に直面する アジア太平洋 諸国は同調せず、日本の 防衛協力 を評価する声が大勢だ。

孟祥青・国防大学教授（少将）は米国のヘグセス国防長官が演説で台湾問題に触れず対中批判を抑制したことを踏まえ、「中米関係の安定が地域の安定と世界平和につながる」と述べた。 これは2025年のアジア安保会議で中国が「紛争を作り、対抗をけしかけた」と対米批判を繰り広げたのと対照的である。

環球時報は、米国が「台湾海峡カード」を放棄したわけではないがトーンダウンし、米中首脳の外交リズムに合わせ始めていると論評した。2025年11月の高市首相の国会答弁以降、中国は国際会議や官製メディアを通じて日本に「新型軍国主義」のレッテルを貼る宣伝戦を展開し、特に日本がアジア太平洋諸国と進める安保協力に神経をとがらせる。 一方、オーストラリアのマールズ国防相は日本のもがみ型護衛艦改良型の導入を決め、「日本との作戦上の協力はこれまで以上に増えている」と語り、日本を「世界の模範」と称賛した。

また、日本の長年の開発援助などによりASEAN諸国への信頼は深く、シンガポールの調査機関が発表した調査では日本が8年連続で「最も信頼できる国・地域」の1位となっている。 中国の批判にもかかわらず、日本の防衛協力はアジア太平洋地域で高い評価を得ており、地域の安全保障において重要な役割を果たしている





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