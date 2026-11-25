株式会社いえらぶGROUP不動産DXを牽引し、業界特化のDX支援サービスを展開する株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は…

今後、住宅を購入する際の中古住宅の検討意向については、「検討したい」が33.3％、「どちらともいえない」が45.7％、「検討したいと思わない」が21.0％となりました。 また、中古住宅を購入してリノベーションすることについては、「検討したい」が35.4％、「どちらともいえない」が43.4％、「検討したいと思わない」が21.2％となりました。

今回の調査から、中古住宅は価格や立地の面で魅力がある一方、建物の状態や購入後の維持・修繕費用などへの不安が、購入を検討する際のハードルになっていることがわかりました。 特に、リノベーション経験者の77.9％が満足していることから、自分好みの住まいを実現できる中古住宅の可能性がうかがえます。 ■いえらぶGROUP 常務取締役 庭山健一 コメント 今回の調査から、中古住宅の購入では、価格や立地だけでなく、建物の状態や購入後の維持・修繕費用など、長期的な視点での判断が求められていることがわかりました。

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一方、リノベーション経験者の満足度は高く、自分のライフスタイルに合わせた住まいづくりに可能性があることもうかがえます。 今後は、購入前の不安を解消し、購入後の暮らしを具体的にイメージできる情報提供が重要になると考えられます。 当社では、不動産業界のDX推進を通じて、誰もが安心して住まいを選べる環境づくりに貢献してまいります。