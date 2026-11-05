中共軍トップ5人が粛清、指導体制麻痺で空席が相次ぐ

2022年から27年期的な中央軍事委員会の5人が反腐敗で失脚し、指導ポストの空席が拡大している。軍規律検査委書記の任命も遅れ、指導体制の不安定さが浮き彫りになっている。

中国の国家主席兼党総書記である 習近平 氏は、2022年から27年にかけての今期、党 中央軍事委 員会（ 中央軍事委 ）の陣容を習氏以外で6人の軍人で構成してスタートした。しかし、この6人のうち5人が今年1月までに 反腐敗 闘争の名目で粛清され、軍のトップ機関は実質的に麻痺した状態にある。唯一残った 張昇民 副主席は政治工作担当であり、部隊指揮の作戦畑出身者はゼロとなった。

軍事指導部の空席と人事停滞

中央軍事委は本来、国防相や軍規律検査委員会書記などの主要ポストを含んでおり、その役割は重要である。国防相を務めて約3年になる董軍氏や、7月に張昇民氏の後任として軍規律検査委書記に任命された張曙光氏も、いずれも中央軍事委入りの資格を得ることができなかった。この結果、本来2人存在していた中央軍事委副主席は1人まで減り、連合参謀部参謀長と政治工作部主任の両ポストも空席のままとなっている。これらの職務はそれぞれの次席が代行しているが、特に軍高官人事を担当する政治工作部主任のポストは、苗華氏が2024年11月に停職処分を受けた後、2年経過しても後任が決まっていない。

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第21回党大会は来年秋に開かれる予定であり、慣例に従えば今期最後の中央委員会総会は党大会直前に開催される。しかし、中央委が異例の臨時総会を開かない限り、建軍節である8月1日までに新しい中央軍事委員を選ぶ機会はない。この停滞は、習氏が自ら引き起こした軍内の混乱収拾に手間取っていることを示唆している。第20期の中央委メンバーは2022年の選出時に376人いたが、5中総会出席者は279人に減り、約4分の1が消えた。これは習政権3期目の粛清がいかに激しかったかを物語っている。

軍関係者の大規模解任と側近の失脚

5中総会で解任された中央委メンバーは34人に上り、その内訳は軍制服組のトップだった張又侠氏ら軍人が16人、文官18人の中に兵器メーカーの国有大企業出身者が8人含まれている。解任されたメンバーの約7割が軍関係者であることは、軍部門への集中的な打撃を意味する。34人中33人が党籍を剥奪され、維持できたのは文官1人だけだった。これは改革開放時代になってから、これほど多くの中央委メンバーが同時期に粛清された前例がない事象である。

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党籍を剥奪された33人の中には、習氏の軍事補佐官に当たる中央軍事委弁公庁主任を経験した鍾紹軍氏や方永祥氏が含まれる。鍾氏らは習氏が浙江省党委書記だった2000年代から秘書として仕えた側近であり、方氏は軍内における習派の中核だった福建閥に属していた。また、張又侠氏も習氏の西北地方人脈に連なり、その盟友と言われていた。習氏は権力基盤の強化のため軍の要職に多くの盟友や側近を起用したが、その大半を自ら切り捨てる結果となった。かつての毛沢東や鄧小平も実力者を粛清したが、すぐに別の軍人を起用して掌握を維持したのとは対照的だ。

指導力の揺らぎと党内ガバナンスの矛盾

習氏は今年、軍の部隊を1度も視察しておらず、中央軍事委主席として正常な活動ができない状態が続いている。一方で、軍人集めでの会合では「軍内に党への二心がある者は絶対いてはならない」と警告し、軍人に対する不信感をあらわにしている。政権を担って14年で「1強」の地位は確立したが、個人的威信や政治力が揺るぎないものになったとは言い難い。中国共産党は11月1日、新華社を通じて「全面的に厳格な党内ガバナンスの持続的推進」に関する決定を公表し、習近平党建思想の学習を求めた。これは第21回党大会での総書記4選に向けた布石と見られている。

しかし、「決定」には「民主集中制」に関する記述で「党内民主」や「集団指導」の重要性が強調された。習氏が個人独裁を強化する中で使われなくなった言葉であり、「個人が組織を凌駕してはならない」「断固として独断専行に反対する」といった指示が含まれている。これは「一番手」の権威擁護を要求せず、独裁の政治的うまみを減らす各部門や地方の幹部の不満が高まり、面従腹背が強まる恐れがある。習氏が党内民主を尊重していることをアピールしたとの見方もあり、事実上の終身制を認めてもらうための譲歩と解釈される可能性もある。