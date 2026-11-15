中井亜美がスケートアメリカ初優勝 日本女子開幕4連勝達成

中井亜美がGPスケートアメリカで優勝し、日本女子のGPシリーズ開幕連勝を4に延ばした。2季連続ファイナル進出を決め、松生理乃も3位表彰台を獲得した。

18歳の日本女子フィギュアスケート、 中井亜美 はアメリカ・ワシントン州 エバレット で行われたグランプリシリーズ第4戦「 スケートアメリカ 」で初優勝を果たした。2月に行われたミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した実力の証明ともなるこの勝利で、彼女は今季の世界最高記録を更新する快挙を成し遂げた。

自己ベスト更新による完全優勝の実現

中井亜美は合計236点81点をマークし、今季の世界最高スコアを更新した。この得点は、2週間前にGP第2戦スケートカナダで島田麻央が記録した235点44点を上回る数字であった。彼女の演技はショートプログラムからフリーまで一貫して高水準で、完全無欠な演技で優勝をものにした。

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前日のショートプログラムでは82点20点で首位に立った。続くフリー演技では、冒頭に配置した大技であるトリプルアクセルを成功させ、その後も全ての要素をきれいにこなした。フリー演技では今季世界最高の154点61点を記録し、技術面とプログラム演技点の両方で圧倒的な強さを見せつけた。

優勝後の中井亜美は「正直びっくりしています。ショート、フリーともにノーミスの演技をして、ショートで80点、フリーで150点を超えることが今季の大きな目標だったので、それをしっかりかなえることができて、すごく良い演技になったと思います」と喜びを語った。目標のスコアを完全にクリアしたことで、自信につなげた様子だ。

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日本女子のGP開幕4連勝という快挙

この優勝により、中井亜美の今季のGPシリーズでの連勝記録は「4」に伸びた。10月の第1戦フランス杯では中井亜美が優勝し、第2戦スケートカナダでは島田麻央、第3戦中国杯では千葉がそれぞれ頂点に立った。現行のGPシリーズが導入された1998－99年シーズン以降、日本女子が開幕から3連勝を記録したのは初めてであった。

第4戦の今大会で中井亜美が優勝したことで、この歴史的人間国宝ともいえる連勝記録をさらに更新した。日本の女子選手がGPシリーズの序盤でこれほど安定して頂点に立つことは稀であり、国内だけでなく国際スケート連盟（ISU）としても注目される現象となっている。この活躍は、日本の女子フィギュアスケート界の底力と深さを示す結果となった。

GPファイナル進出確定と表彰台の獲得

中井亜美の優勝により、彼女はGPシリーズ上位6人によるファイナル進出を決めた。ファイナルは12月9日から12日にかけて中国・重慶で開催される。中井は2季連続でのファイナル進出となり、経験値をさらに積むことで更なる成長が期待される。この優勝は、彼女が世界トップレベルの座を確固たるものにするための大きな足掛かりとなる。

日本勢もう一人、松生理乃も表彰台を獲得した。松生理乃はショートプログラムで5位と出遅れたものの、フリー演技で2位の141点33点をマーク。自己ベストの合計211点63点を記録し、総合3位となった。逆転でのメダル獲得は、GP通算で4季連続6度目の表彰台であり、その実力の高さを証明した。

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ロシアから個人の中立選手（AIN）として出場したアレクサンドラ・イグナトワ（旧姓トルソワ）は、ショートプログラムで2位となり、最終的に合計213点90点で総合2位に入った。彼女もまたファイナル進出を決めており、今季のGPシリーズでは日本勢とロシア勢が上位を争う構図が明確になっている。