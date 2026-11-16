中井亜美がGPスケートアメリカ優勝 今季世界最高点で4連勝

中井亜美がGPスケートアメリカで優勝し、今季世界最高の合計236・81点をマーク。日本女子の開幕4連勝となり、GPファイナル進出を決めた詳細を伝えます。

米ワシントン州エバレットで開催されたGPシリーズ第4戦スケートアメリカで、 中井亜美 （18、 TOKIOインカラミ ）が見事優勝を果たした。今季最高の合計236・81点を記録し、2週前に島田麻央がマークした235・44点を上回る新記録を樹立した。

2月のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した中井は、前日のショートプログラムで首位の82・20点をマーク。フリーでは154・61点をマークし、今季世界最高スコアを記録した。冒頭でトリプルアクセルを決めると、その勢いのまま勝利を収めた。

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日本女子GP開幕4連勝の新記録

10月の第1戦フランス杯から連勝を続ける中井の優勝により、日本女子のGPシリーズ開幕連勝記録は「4」に伸びた。現行GPシリーズが導入された1998－99年以降、日本女子が開幕4連勝を達成するのは史上初めてである。

第1戦フランス杯では中井、第2戦スケートカナダでは島田、第3戦中国杯では千葉百音が優勝し、開幕3連勝を果たしていた。さらに第4戦を中井が制したことで、日本のフィギュアスケート女子チームの底力と強さが改めて証明された形となった。

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中井亜美の心境とGPファイナル進出

中井は日本女子の連勝記録についてSNSで知っていたとし、「4連勝目になれたらいいなと思っていた。達成できてうれしかった」と語った。今回の優勝により、12月9～12日に中国・重慶で開催されるGPシリーズ上位6人によるファイナルへの出場権も確定させた。2季連続のファイナル進出となる。

フィンランド大会には島田、住吉りをん、渡辺倫果が、NHK杯には千葉、青木祐奈、山下真瑚が出場。残り2戦に向けたエールを送り、「バトンを渡しました！」と力を込めた。次なる目標は、重慶でのファイナルでの好成績である。