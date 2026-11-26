基本プレイ無料のピクセルMMORPG、『Might & Magic』シリーズのターン制カードゲーム、『マブラヴ』原作の放置系RPGなど、多様なジャンルで注目を集める最新のPCゲームがリリースされています。広大な世界を冒険するアクション、戦略が問われるデッキ構築、そして人間ドラマに満ちたストーリー付きRPGまで、プレイヤーの好みに合わせた複数のタイトルが提供されています。

中世ファンタジーの世界を舞台にしたクロスプラットフォーム対応の基本プレイ無料2Dピクセル・ MMORPG です。 広大な世界を自由に冒険し、モンスターとの戦闘やクエスト、ボス討伐、アイテム収集などを通じてキャラクターを成長させる、レベル上げを愛するプレイヤーのために作られた MMORPG と謳われています。

『Might & Magic』シリーズの世界を舞台にした、ファンタジーターン制ストラテジーカードゲームです。 プレイヤーはヒーローを指揮し、さまざまなクリーチャーや呪文、アーティファクトなどのカードを組み合わせてデッキを構築し、カードゲームに挑みます。 『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』を原作としたフルオート放置系RPGのPC版です。 プレイヤーは記憶を失った指揮官となり、少女たちが搭乗する人型機動兵器「MG（Maze Guarder）」を率いて、未知の生命体が存在する地下迷宮の探索に挑みます。

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物語の主人公はかつて英雄として名を馳せた勇者。 魔王を倒した英雄でありながら、物語はその後の彼が邪悪な存在の策略に巻き込まれ、闇の勢力に仕えることを余儀なくされるところから始まります。 プレイヤーは勇者として各地を巡り、仲間との関係を築きながら、腐敗や裏切り、堕落に満ちた旅路を歩んでいきます。