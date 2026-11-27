「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（２７日、京王アリーナＴＯＫＹＯ） 世界王者イリア・マリニン（２１）＝米国＝が後半に４回転ルッツ－３回転トーループを決める圧巻の演技で世界歴代最高となる１１４・８１点で首位発進を決めた。ミラノ・コルティナ五輪...

世界王者マリニンが衝撃ＳＰ世界歴代最高１１４・８１点で首位発進 大興奮「信じられない気持ちでいっぱい」北京五輪金ネイサン・チェンの記録を４年ぶり更新 ２位佐藤に１８・０３点差で独走 母も優勝したＮＨＫ杯で伝説刻む世界王者マリニンが衝撃ＳＰ世界歴代最高１１４・８１点で首位発進 大興奮「信じられない気持ちでいっぱい」北京五輪金ネイサン・チェンの記録を４年ぶり更新 ２位佐藤に１８・０３点差で独走 母も優勝したＮＨＫ杯で伝説刻む世界王者イリア・マリニン（２１）＝米国＝が後半に４回転ルッツ－３回転トーループを決める圧巻の演技で世界歴代最高となる１１４・８１点で首位発進を決めた。

ミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝が９６・７８点で２位発進。 中田璃士（１８）＝西武グループ＝は８２・６２点で１０位、吉岡希（２２）＝アクアピアＳＣ＝は７９・４０点で１１位につけた。 ただ、王者マリニンが最終滑走で別次元の演技。 ジャンプ、スピン、ステップとすべての要素を圧巻の内容で決めて、観客を引き込んだ。２２年北京五輪金メダリストのネイサン・チェン（米国）が同五輪で刻んだ１１３・９７点の世界最高得点を更新し、２位の佐藤に１８・０３点差をつけ独走状態に持ち込んだ。

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演技後は「信じられない気持ちでいっぱい。 まさかこんなに高い得点が出るとは思っていなかった」と興奮気味に振り返り、「明日（フリーで）ベストを尽くしたい。 母もＮＨＫ杯で良い結果出しているので、同じようなことを継承できれば」と、見据えた。 マリニンの母・タチアナさんは元フィギュア選手で９８年、０１年大会で優勝を果たしている。