世界気象機関、今年のエルニーニョ発生確率高まる 異常気象と気候変動の複合影響で2027年が史上最も暑い年になる可能性を警告

世界気象機関（WMO）は今年、エルニーニョ現象が発生する確率が高く、気候変動と相まって異常気象が深刻化すると発表。強いエルニーニョの可能性も指摘され、2027年が観測史上最も暑くなる警告が出された。

世界気象機関 （WMO）は2日、今年は エルニーニョ 現象が発生する確率が高まっており、世界各地で 異常気象 が引き起こされる見通しだと発表した。 気候変動 の影響も相まって、影響は特に深刻化すると科学者は指摘している。

エルニーニョ現象は2～7年ごとに自然に発生するもので、貿易風が弱まることで太平洋東部の海水温が上昇する。 その結果、世界的に気温上昇や降雨の乱れが起きやすくなり、ある地域では干ばつ、別の地域では大雨といった現象につながる。 ハリケーンの発生状況にも影響が出る。 一つ目は、今年のエルニーニョ現象とその影響が、通常よりも強くなる可能性だ。

WMOは、不確実性が残っており、「強いエルニーニョ」を示す予測モデルと、そうではないモデルに分かれていると説明した。

「強いエルニーニョ」は、太平洋東部の海面水温が平年より少なくとも1.5度高くなることと定義されている。 地球の平均気温は産業革命前から約1.3度上昇している。 このことがエルニーニョの影響に拍車をかけ、さらなる気温の急上昇や、より激しい干ばつ、熱波、大雨を招き、結果として森林火災、洪水、凶作などの災害を引き起こし得る。 WMOは、気候変動とエルニーニョの組み合わせにより、2027年は観測史上最も暑い年になる可能性があると警告した。

これまでの最高記録は、直近にエルニーニョが発生した2024年だ。 同年のエルニーニョはWMOによって「強い」と認定された





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