世界クラスの強豪・西田有志主将のMVPで大阪B、SVリーグ初制覇

世界クラスの強豪・西田有志主将のMVPで、大阪BがSVリーグ初制覇を果たした。同1位の昨季覇者のサントリーを3－0のストレート勝ち、西田の活躍で最優秀選手賞（MVP）を受賞。

レギュラーシーズン（RS）2位の 大阪B が、 SVリーグ 初制覇を果たした。 同1位で昨季覇者の サントリー に3－0のストレート勝ち。 初戦黒星から 逆襲の2連勝 で『大阪対決』を制し、頂点に立った。

世界クラブ選手権準優勝を誇る強豪が、ついに栄冠をつかみ取った。 エース西田有志主将（26）が、優勝を決めるサービスエースを含む15得点の活躍で最優秀選手賞（MVP）を受賞した。 マッチポイント。 西田はふっと短く息を吐くと、左腕を力いっぱい振り抜いた。

放たれたサーブは、サントリー高橋藍をはじき、コートへ転がる。 その瞬間、大阪Bの初制覇が決まった。 天を仰ぎながら雄たけびを上げると、瞳には涙がにじむ『今これだけの多くの方にバレーボールを応援してもらえる』。 赤と青に染まった横浜アリーナを見渡し、思いがこみ上げた。

リーグ初年度の屈辱を、最高の形で晴らした。 昨季はRSを首位通過しながら、準決勝で同4位のJ愛知にまさかの2連敗。 決勝の舞台にすら立てなかった。 自分は強くあらにきゃいけないし、導いていかないといけないポジションと重圧を一身に背負って迎えた決勝。

初戦を落とし、あとがない状況から2連勝での逆転優勝を成す遂げた。 この日も驚異のアタック決定率70％超えを記録。 エースとして、主将として、悲願の日本一へ導いた。 昨年末には、元女子代表の古賀紗理那さんとの間に第1子が誕生。

全てのを優先してくれていたので、結果で返すしかないと思っていたと感謝を口にした。 まもなく始まる代表シーズンは、28年ロサンゼルス五輪出場権がかかるアジア選手権も控える。 西田がその左腕で未来を切り開く





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

大阪B 西田有志 SVリーグ サントリー 加盟制覇 MVP 世界クラスの強豪 逆襲の2連勝 「大阪対決」を制す

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

富士ソフトのテスト自動化スペシャリストが、UiPathのグローバル認定「UiPath Community MVP 2026」を受賞 -国内6名の選出者の一人として卓越した技術力を証明富士ソフトのテスト自動化スペシャリストが、UiPathのグローバル認定「UiPath Community MVP 2026」を受賞 -国内6名の選出者の一人として卓越した技術力を証明 富士ソフト株式会社のプレスリリース

Read more »

【卓球】有延大夢と横井咲桜がＭＶＰに輝く ノジマＴリーグレギュラーシーズン表彰者／一覧卓球の国内最高峰リーグ「ノジマＴリーグ」２０２５―２６年レギュラーシーズン（ＲＳ）の表彰選手を発表した。最優秀選手（ＭＶＰ）は男子でＴ．Ｔ彩たまの有延大夢が、シングルスで１５勝、ダブルスでは１０勝を

Read more »

【卓球】ＭＶＰに有延大夢「成長できた」と横井咲桜「自分でもびっくり」ノジマＴリーグ表彰／出席者コメント卓球の国内最高峰リーグ「ノジマＴリーグ」は２６日、都内で２０２５―２６年レギュラーシーズン（ＲＳ）の表彰式を開き、２季連続で最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた男子の有延大夢（彩たま）、初のＭＶＰを受賞した

Read more »

B・フェルナンデスが通算6度目のプレミア月間MVP受賞！…アグエロ氏らの最多記録に迫るプレミアリーグは3日、マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが3月の月間最優秀選手（MVP）に選出されたことを発表し···

Read more »

ＭＬＢ＝今季最初のＭＶＰ予想、ナ1位は大谷 アはジャッジ─公式サイト米大リーグ（ＭＬＢ）公式サイトは５日、今季最初の最優秀選手（ＭＶＰ）予想投票の結果を発表し、ナ・​リーグではドジャースの大谷翔平選手が１位‌となった。ア・リーグではヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手がトップだった。

Read more »

【ボクシング】井上尚弥、ＩＢＦ年間最優秀選手賞２度目の受賞 年間最高試合は矢吹正道―アヤラ戦国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）は１３日、２０２５年度の年間各賞を発表。男子年間最優秀選手賞（ＭＶＰ）にあたる「ジャーシー・ジョー・ウォルコット賞」に、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３

Read more »