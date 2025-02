世界を震撼させるホラーゲーム『Dead by Daylight』

カナダ最大のゲームスタジオ、Behaviour Interactiveが手掛ける『Dead by Daylight』は、4対1の非対称型オンライン対戦で展開されるマルチプレイヤーホラーゲームです。ダークファンタジーな世界観が構築された本作品は、2016年の発売以来、TVや映画、ゲームなど様々な伝説的な作品とのコラボレーションを通して、その世界観を拡大し続けています。

カナダ最大の ゲーム スタジオである Behaviour Interactive が手掛ける『Dead by Daylight』は、4対1の非対称型 オンライン対戦 で展開されるマルチプレイヤーホラー ゲーム です。\「サバイバルなかくれんぼ」をコンセプトに、ダークファンタジーな世界観が構築された本作品は、2016年の発売以来、TVや映画、 ゲーム など様々な伝説的な作品とのコラボレーションを通して、その世界観を拡大し続けています。プレイヤーは、キラーと呼ばれる殺人鬼1人と、そのキラーから逃亡を試みるサバイバー4人のどちらかになりきって、 ゲーム の舞台である「殺戮場」で対戦します。1日あたり約200万人のユーザーがPC、コンソール、モバイルでプレイしており、総プレイヤー数は6,000万人を突破するなど、全世界を震撼させる ゲーム へと成長しました。\ Behaviour Interactive は、オリジナル ゲーム タイトル『Dead by Daylight』を代表作に、ビルド&レイド ゲーム 『Meet Your

Maker』を含む複数のタイトルを開発し、世界でも有数の受託コンテンツ開発のプロバイダーとしてその地位を確立しています。パートナーには、Microsoft、Sony、EA、ワーナー、Netflix、テイクツーなど、世界有数の企業が名を連ね、モントリオールの本社に加え、トロント、シアトル、英国、オランダにも展開しています。Deloitte Canadaの「Enterprise Fast 15」や「Best Managed Company」を受賞し、GamesIndustry.bizのBest Places to Work – Canadaにも選ばれるなど、独自の企業文化を形成し続けている企業です





PRTIMES_LIFE / 🏆 39. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

DEAD BY DAYLIGHT Behaviour Interactive マルチプレイヤーホラーゲーム オンライン対戦 サバイバルゲーム

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

バイオハザードの世界に没頭できる Dead by DaylightDead by Daylight は、バイオハザードから2人のキラーと4人のサバイバーが登場し、レジェンダリースキンによって象徴的なキャラクターをプレイできるようになりました。2対8モード第三弾では、全てのプレイヤー枠がバイオハザードのキャラクターで埋まる可能性があり、ラクーンシティ警察署がマップに追加されます。

続きを読む »

『Dead by Daylight』なんと「2対8モード」で『バイオハザード』とコラボ、2月11日より開催へ。『バイオ』キャラが無料で使い放題Behaviour Interactiveは2月6日、『Dead by Daylight』と『バイオハザード』のコラボレーションの実施を発表。両作がコラボした「2対8モード」を、2月11日から2月25日までの期間限定で開催すると発表した。

続きを読む »

【Amazonスマイルセール】「Dead by Daylight」&「Call of Duty: Ghosts」PS4輸入版(北米)がお買い得【2025.1】Amazonにて開催されている「Amazon Smile Sale」の対象商品に、非対称対戦型ホラーサバイバルゲーム「Dead by Daylight」とFPS「Call of Duty: Ghosts」のプレイステーション 4 輸入版(北米)が追加された。開催期間は2月3日23時59分まで。

続きを読む »

Dead by Daylight、新章「ブライト」を発表 エンティティの影響を深く調査Dead by Daylightは、2025年1月29日から新しい章「ブライト」を配信開始します。この章では、現世とエンティティの領域が重なり合う「ブリード」の性質をより深く理解するための実験が行われます。ジェーンは霧の中に姿を消した人々の家族にインタビューを行い、エンティティの影響がその領域の外側にまで及んでいるかを明らかにしていきます。リフトに足を踏み入れる者には、特別な報酬が用意されており、チャレンジを完了してリフトを進めることで、ジェーン・ロメロとハントレスのウルトラレアコーディネイトが獲得できるほか、デビッド・キング、レナート・リーラ、タリータ・リーラ、ブライト、ナイトの終わりなき苦しみを体現するコーディネイトの数々を手に入れることが可能です。

続きを読む »

アスキーゲーム:『Dead by Daylight』にて「バイオハザード」とコラボした「2対8モード」第三弾を2月11日から期間限定で実装!ASCII.jp - ゲーム

続きを読む »

Dead by Daylight、バイオハザードとのコラボレーションでラクーンシティ警察署が登場Dead by Daylightでは、バイオハザードとのコラボレーションが継続され、2対8モードの第三弾で全てのプレイヤー枠がバイオハザードのキャラクターで埋まる可能性があります。また、ラクーンシティ警察署がマップとして選択可能になり、より没入感のあるバイオハザードの世界を楽しむことができます。

続きを読む »