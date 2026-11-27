世界のはしか死者数、25年は約7.2万人と過去最少＝ＷＨＯ｜Infoseekニュース
SiddhiMahatoleChristySanthosh[２７日ロイター]-世界保健機関（ＷＨＯ）は２７日、２０
- 世界保健機関（ＷＨＯ）は２７日、２０２５年の世界の麻疹（はしか）による死者数は過去最少だったと明らかにした。 ただ、依然として数百万人の子どもがワクチン接種を受けておらず、数十カ国で流行が続いているとした。
ＷＨＯの推計によると、２５年の世界全体のはしかの症例数は９８０万件、死者数は約７万２０００人だった。 症例数は２０００年の３７８０万件から７４％、死者数は約７６万９０００人から約９１％、それぞれ減少したことになる。 一方、ＷＨＯは、世界全体のはしかのワクチン接種率は２５年におおむね横ばいだったものの、一部地域では接種率は低下していると指摘。 南北アメリカ大陸はその一つで、新型コロナウイルス流行前には９０％を超えていた接種率は、現在は低下傾向にあると述べた。
さらに、２５年にはしかのワクチンを未接種、あるいは接種が不十分だった子どもは２９００万人に上ったと明らかにした。 このうち２０８０万人の乳幼児が１回目の接種を受けておらず、さらに８３０万人が２回目の接種を受けていないと推計した。 その上でＷＨＯは、複数の国が最近、はしかの「排除」認定を取り消されている点に言及し、高い接種率と監視体制、政治的な意思がなければ、ウイルスは「すぐに再び勢力を拡大する可能性がある」ことを示していると述べた。
このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。Read the full story at Infoseeknews
Get an alert when there is news on ニュースFollow ニュース