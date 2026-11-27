FANTASTICSの八木勇征主演で、売れない小説家がプロポーズをきっかけに同じ一日を繰り返すタイムループを描くオムニバスドラマの特別編が、FODで11月28日午後9時より独占配信される。

『 世にも奇妙な物語 FOD の特別編』第6弾『１万分の１の プロポーズ 』 FOD にて11月28日午後9時より配信 ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの 八木勇征 が主演を務める『 世にも奇妙な物語 FOD の特別編』の第6弾『1万分の1の プロポーズ 』が、フジテレビの動画配信サービス「 FOD 」で28日午後9時より独占配信される。

八木は、恋人へのプロポーズをきっかけに、同じ一日を繰り返すことになる売れない小説家を演じる。 1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、以降も特別編として、各時代を代表する作家や脚本家、俳優たちによって独自の世界観を築いてきたオムニバスドラマ『世にも奇妙な物語』。 FODでは今年6月より、毎月最終土曜日の午後9時に完全新作のオリジナルエピソードを1編ずつ配信しており、2027年5月までの1年間で全12編を届ける。 今回、八木が演じるのは、売れない小説家・春木涼。

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交際5年になる恋人・皆川夏美（田辺桃子）へのプロポーズを考えていたある日、編集者の小倉（近藤フク）から新作の構想が没になったことを告げられる。 売れている小説を参考にするよう勧められるが、自分だけのオリジナル作品を書きたいというこだわりから、その助言を受け入れられずにいた。 そんな中、通りかかった神社の境内に突然、雷が落ちる。 煙の中から現れた古びたおみくじの箱に誘われるように、涼がおみくじを引くと、そこには「縁談よろし ただし人に倣えば常世巡り」という不穏な言葉が記されていた。