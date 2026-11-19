与沢晶氏がX上で覚醒剤等の尿検査と唾液検査を行い陰性結果を示した。過去に薬物使用を告白していた同氏だが、連続陰性によって疑惑の払拭を目指す動きを示している。

芸能人の 与沢晶 氏は今月17日、自身のXアカウントを更新し、薬物使用疑惑に関する最新情報を公開した。彼は投稿の中で、自身の逮捕が近づいている可能性を示唆しつつも、現状を楽観視する姿勢を示した。同時に、 薬物検査 キットが届いたことを明かし、それを機にテストを実施する準備ができていると宣言した。

動画配信での連続陰性確認

与沢晶氏は動画配信を開始する前に、母親から事前の検査を勧められたと明かした。母親の立ち会いのもとで尿検査を実施した結果、陰性であったことを報告している。彼は過去にも病院などで2回の検査を受け、いずれも陰性だったと説明した。自分で尿検査を行ったのは今回が人生で初めてのことだと語った。

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配信の中では、通販で購入した覚醒剤、コカイン、大麻成分など5種類の薬物を調べる簡易尿検査キットを使用した。彼は陽性が出た場合は笑ってほしい、逃亡するなどと冗談を交えつつ検査を行った。最終的に陰性であることを確認し、結果を視聴者に報告した。さらに完全抜き打ちでの検査として、未使用の唾液検査キットを画面の前で開封した。結果は陰性で、陰性を示す腺が2本出てきたことを示した。彼は安心した表情を見せ、一切薬物をしていないと強調した。

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尿検査の限界と唾液検査の継続

与沢晶氏は尿検査について、本当に出した尿なのか証明できないという限界を指摘した。このため、今後は唾液検査を継続して行う考えを明らかにした。20個程度キットを購入し、毎日または毎週実施しても構わないと提案した。彼は一時期疑惑を受け続けた期間を1年7ヶ月と数え、単純な話であると胸の内を明かした。

過去の経緯を振り返ると、与沢晶氏は昨年4月にXで過去に滞在先のタイなどで覚醒剤を使用していたことを自ら告白していた。同年7月には、5月の帰国時に成田空港で警察の事情聴取を受けたと報告している。しかし、その際の薬物検査の結果は陰性だったという趣旨の説明を行っていた。近年では約17キロのダイエットに成功し、やせた外見が話題となっていた。16日の配信では体重が過去最低の54.2キロになったとも明かしている。