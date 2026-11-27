2025年度に不登校とされた小中学生は35万9424人で前年度より4023人（1・1％）増え、過去最多となった。文

2025年度に不登校とされた小中学生は35万9424人で前年度より4023人（1・1％）増え、過去最多となった。 文部科学省が26日に公表した「問題行動・不登校調査」の結果で判明した。

増加は13年連続だが、増加率は鈍化している。 文科省は教室で過ごしにくい児童生徒を受け入れる校内の別室「校内教育支援センター（校内フリースクール）」の増加などが効果を上げているとみている。

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調査では、病気や経済的理由を除く要因で年間30日以上欠席している状況を不登校と定義。24年度の調査までは国公私立の小中高校のみを対象に不登校の児童生徒数を集計していたが、学校基本調査の一部項目の算出に特別支援学校（特支）が除外されていた問題が発覚したことを受け、特支もさかのぼって加えた。 25年度に不登校だった小学生は14万946人（前年度比3242人増）、中学生は21万6762人（同496人増）、特支小学部・中学部は1716人（同285人増）だった。 在籍児童生徒に占める割合は小学校2・4％、中学校6・9％、特支1・9％。