紛争時に重要なPCデータの時計変更やログ消去を防ぐため、チェーン・オブ・カスターディ準拠でデータを安全に複製・保全し、専門用語を排除した時系列の分かりやすい報告書を作成します。顧問先企業の負担軽減を図るため、初期調査49,800円～と詳細調査149,800円～の2段階料金体系を採用し、WindowsやMac対応で意図的な消去データ復元も可能です。

：問題発覚後、社内担当者が慌ててPCを起動・操作したり初期化したりしてしまい、ファイルの作成・更新日時（タイムスタンプ）が変わったり操作履歴（ログ）が上書きで消えてしまったりすることで、裁判で証拠として認められにくくなるケースが少なくありません。

：専門用語や技術データの羅列にとどまる調査結果では、ITの専門知識を持たない裁判官や関係者に「いつ・誰が・何をしたのか」を端的に伝えづらいという課題があります。1. 顧問先の中小企業にも提案しやすい「2段階」の分かりやすい料金体系 まずは不正や持ち出しの有無を確認する「初期調査・データ保全」を49,800円～（税抜）／1台、訴訟や労働基準監督署・行政機関への提出を見据えた「詳細調査」を149,800円～（税抜）／1台で提供しています（※いずれも対象機器の容量・台数・調査内容により変動します）。

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最初に初期調査で事実の有無を確かめてから本格的な調査へ進める2段階方式のため、無駄なコストを抑えて顧問先企業にも提案しやすい設計です。 専用ツールで対象PCやサーバのデータを丸ごと安全に複製・保全してから調査するため、元のデータを壊さず証拠としての信頼性をしっかり守ります（国際的な証拠管理手順であるチェーン・オブ・カスターディに準拠）。 さらに、難しい専門用語を並べるのではなく、弁護士・裁判官・経営層が「いつ・誰が・何をしたのか」を時系列でひと目で理解できる、客観的で分かりやすい調査報告書を作成いたします。