不思議の国のアリスがモチーフの新作、久弥直樹氏が監修するダークな物語とポーカー型カード強化

ルイス・キャロルの不思議の国のアリスを題材にした本作は、登場人物の過去の罪が明かされるダークな物語が特徴です。トランプの役でカードが強化されるビルド構築も遊びの核になっています。

ルイス・キャロル の小説「 不思議の国のアリス 」をモチーフにした新作ゲームでは、 不思議の国のアリス や女王の ハートのクイーン のほか、メアリ、チェシャ、マッド、マーチといったキャラクターが登場します。幻想的な設定に反して、物語は非常にダークで生々しい内容です。

ゲームが進むにつれ、登場人物たちが過去に犯した「罪」が明かされていきます。その描写は容赦がないことで知られるシリーズ作品の雰囲気を感じさせるものになっています。

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幻想世界とダークな物語の対比

本作の物語は、不思議の国のアリスの世界観を下敷きにしながら、登場人物の罪を一つずつ掘り下げていく構成です。かわいらしい舞台設定と、残酷さを含む物語の落差が本作の大きな特徴といえます。

プロット・ストーリーは、Kanon（ビジュアルアーツ）や「クライ」シリーズで知られる久弥直樹氏が監修を担当しています。久弥氏の名前は、人間の感情を深く描く作品群と結び付けて語られることが多い存在です。

音楽は、音ゲー作品に楽曲を提供してきた人気コンポーザーの削除氏が手掛けています。削除氏は、これまでの「クライ」シリーズにも携わってきた人物です。

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削除氏は、ストリングスの響きを生かしたBGMで、優美さの中にどこか不安を感じさせる独特の空気感を作り上げています。映像と物語の暗さを音楽が補強し、プレイヤーの緊張感を高めているといえるでしょう。

コロシアイとティーパーティ会場の遊び方

ゲームは大きく2つのモードに分かれています。プレイヤーは「コロシアイ」で探索と戦闘を行い、ゲームオーバーになるたびに出撃拠点の「ティーパーティ会場」へ戻されます。

ティーパーティ会場では、入手した素材を使ってアリスを強化し、次の「コロシアイ」に挑む流れになります。探索と強化を繰り返すことで、プレイヤーは少しずつ先の階層へ進む仕組みです。

「コロシアイ」のマップは、ローグライクゲームを思わせる見た目で、いくつものマスで構成されています。進む道は分岐しており、どのルートを選ぶかが序盤から重要になります。

敵のいるマスに止まると戦闘が始まり、敵を全滅させると踏んだマスに応じた報酬を入手できます。体力を回復できるマスや買い物ができるマスもあるため、どの順番でマスを踏むかを考える必要があります。

各階層の奥には「番人」と呼ばれるエリアボスが待ち構えており、撃破すると次の階層に進めます。ボス戦に向けて、どのカードを集めてどの強化を優先するかが大きく問われる構造です。

ポーカーの役で決まるカード強化の戦略

カードには攻撃力上昇や最大HP上昇といったステータスバフのほか、「通常攻撃の範囲が拡大する」や「回復するたびにアリスを中心に衝撃波を放つ」といった効果が存在します。獲得した強化は「コロシアイ」の中でのみ有効で、ティーパーティ会場に戻るとすべて失われます。

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カードにはトランプのスートとなる記号と数字が記載されており、5枚の手札で役を完成させると、それぞれのカードがレベルアップします。役の難しさによってレベルの上昇幅が大きく変わるため、カードの選択には戦略性が生まれます。

たとえばレベル1のカードを5枚集めた場合、ワンペアであればすべてのカードが1ずつ上昇し、手札のレベル合計は2倍になります。スリーカードでは3ずつ上昇し、レベル合計は4倍になります。

このため、カード単体の効果は弱く見えても、役を優先することで他のカードを大きく強化するという選択肢が生まれます。高度な役を狙うために報酬をあえて見送ったり、不要なカードをショップで売却したりする戦略も成り立つでしょう。

ただしポーカーである以上、運の要素が大きく絡むことも避けられません。本作が体験させてくれるのは、戦略と運が混ざり合った独特のビルド構築だといえます。

アリスの攻撃と回避が生む戦闘の手応え

アリスの基本攻撃は3種類あります。隙の小さい「弱攻撃」、チャージによって三段階に強化できる「強攻撃」、敵やオブジェクトをぶつけて大ダメージを狙える「投げ」です。

さらに「回避」と「クライムライド」というアクションが用意されています。強攻撃のチャージで高火力を出すか、確実に攻撃を重ねるかの判断が、戦闘のテンポを左右する要素になります。

ポーカーによるカード強化と、攻撃手段の選択が重なることで、同じ階層でも攻略の組み立て方は大きく変わります。プレイヤーごとに異なるビルドが生まれる点が、本作の遊びやすさにつながっています。