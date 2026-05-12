不思議な建物「会津さざえ堂」の謎とは？

飯盛山に建てられた"会津さざえ堂"は、二重らせん構造の六角形の建物で、木造では世界唯一とされる国の重要文化財に指定されている。この建物は、江戸期の1796年に建てられ、二重らせん構造を考案したのが飯盛山にあった正宗寺の郁堂禅師である。その後、多くの庶民は"西国三十三所巡り"という観音霊場巡礼に憧れたが、実現は困難だったが、この夢をかなえたのが会津さざえ堂だった。二重らせん構造のスロープを右回りに1周半歩くと最上部に着き、さらに進むと下りになり左回りに1周半で出口になる。引き返すことなく元に戻れて人とのすれ違いもない。通路の傾斜は想像以上に急で歩くとギシギシ音もする。仏堂の一種であるさざえ堂は全国各地にあったが、二重らせん構造は会津だけだったという。

戊辰戦争で白虎隊が自刃した悲劇の地として知られる、福島県会津若松市の飯盛山に不思議な建物がある。

"会津さざえ堂"といい、建立は江戸時代。 六角形の建物は二重らせん構造になっており、木造では世界唯一とされ国の重要文化財に指定されている。 他に例がない建物はなぜできたのか。 その謎に迫った。

会津さざえ堂が建てられたのは江戸後期の1796年（寛政8年）で、二重らせん構造を考案したのは飯盛山にあった正宗寺の郁堂禅師。 飯盛山で土産物店などを手掛ける山主飯盛本店＝飯盛正徳社長（65）＝が管理・運営を手掛けており所有者は飯盛社長。 平成7年に国の重要文化財に指定されている。 建立当時、多くの庶民は和歌山、大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、岐阜の2府5県に点在する33カ所の観音霊場巡礼に憧れたが、実現は困難だった。

この夢をかなえたのが会津さざえ堂。33カ所の観音像を安置し、"西国三十三所巡り"が手軽にできるスポットとして人気を集めた。 二重らせん構造のスロープを右回りに1周半歩くと最上部に着き、さらに進むと下りになり左回りに1周半で出口になる。 引き返すことなく元に戻れて人とのすれ違いもない。 通路の傾斜は想像以上に急で歩くとギシギシ音もする。

仏堂の一種であるさざえ堂は全国各地にあったが、二重らせん構造は会津だけだったという





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