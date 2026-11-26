プレスリリース 不動産クラウドファンディング「LEVECHY Fund」、サービス体験の向上を目的にサービスサイトのデザインをリニューアル｜クラウドファンディングサービス「LEVECHY（レベチー）」

LEVECHY Fundは、2023年6月のサービス開始から約3年半を迎えます。 初めてサービスをご覧になる方には、不動産クラウドファンディングの仕組みや利用方法を理解していただくことが大切です。

また、ご利用中の投資家の皆様が、申込後の手続きや資産状況、分配・償還予定などを確認しやすいデザインを目指しました。 今回のデザインリニューアルでは、こうしたご利用の場面に合わせて、情報の配置や説明、各画面への導線を見直しました。 サービスの検討から投資申込、ご利用中の状況確認まで、必要な情報を見つけやすく、手続きを進めやすいデザインを目指しました。 トップページや「LEVECHY Fundとは」では、物件の取得・運用・売却と、出資から分配・償還までの関係を文章と図解で紹介しています。

Advertisement

不動産投資そのもの、または不動産クラウドファンディングを初めて検討される方にも、資金の流れやLEVECHYが担う業務を把握していただけるよう、説明を整理しました。