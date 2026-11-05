不二越工 能登翔太郎主将が選手権準決勝敗退、プロへ向けた決意表明

富山県高校サッカー選手権準決勝で不二越工が富山一に敗れ、準決勝進出を逃した。主将の能登翔太郎は悔しさをバネにプロ入りを目標に新たなチーム探しに乗り出す。

富山県高校サッカー選手権 準決勝において、不二越工業高校が県内強豪の富山第一高校と対戦し、0対2で敗退した。この結果により、不二越工は高校史上初の決勝進出という大きな目標を達成することはできなかった。試合後、キャプテンを務めるFWの 能登翔太郎 選手（3年）は、志半ばでの終戦となった大会を振り返り、悔しさよりも楽しかったという心情を明確に表明した。

能登選手は3年次にキャプテン兼10番としてチームを率い、前線の1トップでプレーした。富山一の高さを誇る守備陣に警戒されながらも、持ち前の技術と鋭い動き出しで試合を牽引。特に前半30分にはDF城瑛士選手からのロングフィードを左サイドで受けると、FW大西真翔選手とのワンツープレーで左サイドを突破し、ファーサイドへダイナミックなクロスを放った。この攻撃は最終的にMF平垣琉翔選手の折り返しが守備陣にクリアされたものの、準備したカウンターが通用する力を示す重要な瞬間となった。

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後半には風上のエンドを制し、能登選手は両足で自在に蹴れるキックを活かしてプレースキッカーを務めた。ベンチからの指示ではなく自己判断でキッカーを担当した理由について、能力に自信があることに加え、キックの変化が相手にとって迷惑だと判断したからだと語った。その直前、昨年度の準決勝でも同様に富山一と対戦し、後半終了間際に直接フリーキックで得点を記録していた能登選手であるが、富山一はそれ以降、今季に至るまで県内のトーナメント戦で失点しておらず、並外れた警戒網に阻まれた形だ。

能登選手の高校サッカーキャリアは、容易ならざる道だった。入学前から出場機会を掴んだことや、半月板損傷というケガにより、自分なりのサッカーができない時期があり、サッカーを辞めようかと悩んだこともあった。新潟で高いレベルを経験した後に県リーグレベルの環境でのプレーに葛藤し、転籍手続きによる出場資格制限も重なり、非常に苦しい時期を過ごした。しかし、2年時には冬の新人戦で優勝し、インターハイや選手権でもベスト4に進出。2024年春にはドイツ・4部リーグ所属のフェニックス・リューベクへトライアルに挑戦し、契約間近での監督交代こそあったが、ゼロからのスタートで評価された経験は自信へと変わった。

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ドイツ滞在では言語の壁や体格差、時には差別とも取れる対応もあったが、選手たちが笑ってくれる環境や熱い監督との出会いは、能登選手のサッカーへの価値観を一変させた。帰国後はチームに集中し、進路切り拓きへの努力を続けた。今回の敗戦を受け、能登選手は「みんなで繋いできた道のりは絶対に俺の財産になる」と胸を張る。富山一に対しては「あいつらに絶対負けたくないし、あいつらよりレベルの高いところでやれるようになりたい」と再び闘志を燃やしている。

現在、能登選手が注力しているのは次の舞台を見つけることだ。選手権を自分にとっての「就活」と位置づけ、チャンスをモノにできなかったことを悔やみつつ、多くの応援を受けている現状をプロ入りのチャンスへと結びつけたいと意欲を示している。カテゴリを問わずにチームを探し、自身のキャリアをさらに切り拓いていく決意を固めた。不二越工の主将は、悔しさを糧として再びピッチへ立つ準備を進めている。