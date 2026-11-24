俳優の上田竜也が２４日、都内で行われた主演ミュージカル「三銃士：Ｒｅｂｏｒｎ」（来年２月３日～２６日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に草間リチャード敬太、林翔太、今江大地、玉置成実、田中れいな、内博貴、内海光司と出席した。 主演のアトス役...

俳優の上田竜也が２４日、都内で行われた主演ミュージカル「三銃士：Ｒｅｂｏｒｎ」（来年２月３日～２６日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に草間リチャード敬太、林翔太、今江大地、玉置成実、田中れいな、内博貴、内海光司と出席した。

主演のアトス役・上田は「アーティストの玉置成実さん、ヤンキーの田中れいなさんと、そしてＳＴＡＲＴＯから先輩方、同年代、後輩がたくさん出ていますが、実は今日うち（ＳＴＡＲＴＯ）以外（の出演者）とは絡み初めてでございまして、新鮮な状態での製作発表となります」と田中をイジりつつあいさつした。 すると、上田が「ドギマギしてるのこっちなの。 いつ殴られるかってドキドキしちゃうから」とまたしても笑顔でイジると、田中は「こっちのセリフですからね」と初絡みながら仲のいいやりとりを見せた。 今回はＳＴＡＲＴＯから６人が出演する。

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上田は「６人いるというのはとても強いと思うんですね。 僕らのグループも当初６人だったんで、やっぱり６人の強みっていうのは絶対にある」とＫＡＴ－ＴＵＮに重ねて強調。 内海から「笑っていいのかどうか分かんない」とツッコまれると、「笑ってもらいたいです」と盛り上げた。 無鉄砲で情熱的、夢に向かって突き進む若者・ダルタニャン役には、持ち前のパワフルなパフォーマンスで観客を魅了する草間。

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林が知性と美貌を併せ持つ銃士・アラミス役、今江が力強く情に厚い銃士・ポルトス役を担う。 謎に包まれた女スパイであり、かつてアトスと愛し合った過去を持つミレディ役に圧倒的な歌唱力とダンスで存在感を放つ玉置。 ダルタニャンと恋に落ちる可憐な町娘コンスタンス役に田中、内がリシュリュー枢機卿の親衛隊を率いる冷酷な隊長ジュサック役、国家転覆をたくらむ陰の支配者リシュリュー枢機卿を内海が演じる。