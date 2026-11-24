俳優・上田竜也（４３）が２４日、都内で行われた主演ミュージカル「三銃士：Ｒｅｂｏｒｎ」（来年２月３～２６日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に、共演の草間リチャード敬太（３０）、林翔太（３６）、今江大地（３１）、玉置成実（３８）、田中れいな...

俳優・上田竜也（４３）が２４日、都内で行われた主演ミュージカル「三銃士：Ｒｅｂｏｒｎ」（来年２月３～２６日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に、共演の草間リチャード敬太（３０）、林翔太（３６）、今江大地（３１）、玉置成実（３８）、田中れいな（３７）、内博貴（４０）、内海光司（５８）と出席した。

ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴから６人が出演し、生まれ変わった「三銃士」として究極のエンターテインメントを見せる。 役衣装で華やかに登場した主演のアトス役・上田は「アーティストの玉置成実さん、ヤンキーの田中れいなさん、そしてＳＴＡＲＴＯから先輩方、同年代、後輩がたくさん出ていますが、実は今日うち（ＳＴＡＲＴＯ）以外（の出演者）とは絡み初めてでございまして、新鮮な状態での製作発表となります」と、初絡みだという田中をイジりつつ笑いを誘った。 ２４年に坂本昌行主演で日本版が上演された「三銃士－」をキャスト、演出を大幅に変更して製作。

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新たな試みとして歌だけでなくラップも盛り込んだ。 ミュージカル初主演の上田は「ラップをやっていたので自分に声がかかったんだろうな」と明かしつつ、実際は歌唱部分が多いといい「ラップより歌が多かった。 だまされた」と笑った。 今回はＳＴＡＲＴＯから６人が出演する。

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同事務所らしく舞台経験豊富なメンバーが多く、上田は「６人いるというのはとても強いと思う。 僕らのグループも当初６人だったんで、やっぱり６人の強みっていうのは絶対にある」とＫＡＴ－ＴＵＮに重ねて強調した。 内海から「笑っていいのか分かんない」とツッコまれると、上田は「笑って大丈夫です。 バランスを大事にしながら後輩の子たちも遠慮しないでガンガンきたら、すばらしい一つのグループが新しくできあがるんじゃないかな」と盛り上げた。

ダルタニャン役を草間、アラミス役を林、ポルトス役を今江、ジュサック役を内、リシュリュー枢機卿を内海が演じ、友情、恋、復讐を新次元のミュージカルとして表現する。 上田は「誰が見ても楽しいエンターテインメントになる」と胸を張った。