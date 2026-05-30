上田・SALOに本格温泉・サウナ付き宿泊施設「HOTELLI SALO」本格オープン

長野県上田市の複合施設SALOに、2026年5月30日オープンする宿泊・温泉・サウナ機能を備えた「HOTELLI SALO」の詳細。北欧デザインの客室、モビリティバイク提供、地域食材を活かしたレストランなど、多彩なサービスで観光・ビジネス・長期滞在に対応。

株式会社人間計画（所在地：長野県上田市、代表取締役：野村康太）は、同社が展開する複合施設「SALO」に新たな宿泊ブランド「HOTELLI SALO（ホテルサロ）」を2026年5月30日にグランドオープンすると発表した。

SALOは2026年3月に宴会場・レストラン・ベーカリー・コワーキングスペースを中心に先行オープンし、地域住民や観光客に利用されてきたが、今回の宿泊機能追加により、遠方からの旅行者やビジネス客、さらには長期滞在を希望するワーケーション利用者まで幅広いニーズに応える拠点となる。 本格的な天然温泉と本格サウナを備えたホテルは、上田駅から徒歩4分という好立地に位置し、観光名所へのアクセスも便利である。

宿泊客は、温泉の効能である血行促進や美肌効果を期待できるミネラル豊富な湯と、冷たさと柔らかさを兼ね備えた天然温泉の水風呂を楽しむことができ、心身のリフレッシュを図れるよう設計されている。 ホテルサロの客室は北欧デザインを取り入れ、木素材の温かみと白・グレーを基調とした落ち着いた配色、そして植物や間接照明を活かした空間演出で、まるで自宅にいるかのような自然体の滞在体験を提供する。

ビジネス利用者向けには高速Wi‑Fiと静音性を考慮したワークスペース、観光客向けには地域の食材を活かしたレストランとベーカリー、さらにコワーキングエリアが併設されており、仕事と遊びをシームレスに切り替えられる環境が整っている。 さらに、上田市街や周辺自然を自由に巡ることができるモビリティバイクを貸し出すサービスも開始し、滞在中の移動自体を旅の一部として楽しめるよう配慮された。

「食・交流・滞在・癒し」の四本柱を軸に、地域社会と観光客双方に開かれた新しい滞在拠点を目指すHOTELLI SALOは、地域の活性化にも寄与することを目指す。 地元の食材を使用した料理やベーカリーのパンは、訪れる人々に上田ならではの味覚体験を提供し、また、温浴施設でのリラクゼーションは、観光や出張の疲れを和らげるだけでなく、長期滞在者の健康管理にも貢献する。 今後は、季節ごとのイベントやワークショップを開催し、宿泊者だけでなく地域住民も参加できる交流の場を創出する計画だ。

株式会社人間計画は、上田の街並みと自然を最大限に活かした「暮らすように滞在できる」ホテルとして、国内外の旅行者に新たな選択肢を提供し続けることを宣言した





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