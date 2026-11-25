タレントの上沼恵美子（71）が25日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月～金曜午前11時47分）に出演。22年まで約27年放送されたテレビ朝日系料理番組「上沼恵美子… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

タレントの 上沼恵美子 （71）が25日、 フジテレビ 系「 ぽかぽか 」（月～金曜午前11時47分）に出演。22年まで約27年放送されたテレビ朝日系料理番組「 上沼恵美子 のおしゃべりクッキング」でのトラブルを振り返った。

女優北川景子の話題になると、共演後に北川から手紙が送られてきたことに感激。 上沼は「なんて礼儀正しくて、すてきなんだろうと。 あんなきれいな顔して性格はよくて、礼儀正しい言うたら…どないしたらいいんでしょうね？ 我々は」と笑い、「突き出てる女優さん、俳優さんは感じがいい」と語った。

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MCのハライチ澤部佑が「どの辺がダメな人が多いですか？ 」と尋ねると、上沼は「2時間ドラマの四番手。 これが感じ悪い」と断言。 スタジオを笑いに包むと「性格悪いわ～。

あれ何でやろね。 何人も悪かったから、これは絶対ですよ」と持論を展開した。 フリーアナ神田愛花が「どういう態度とられるんですか？ 上沼さんに」と質問すると、上沼は「私に言ってるんじゃなくて、スタッフ全員に。

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なかなか用意して入ってきてくれないのね。 時間を守らない」。 また「（髪が）崩れてるから『ああやってこうやって』って言うて。 料理番組であんたの頭見てへんわって思いながら。

感じわるーって」と切り捨てた。

「（実名などは）言えないよ？ 今日は生やから」としつつ、「その子が感じ悪かったの。 料理の先生方と打ち合わせして、『よろしくお願いします』って。 婚約してたの、その当時」と回想。

「ところが婚約破棄したのかな？ そのことを私たちが分からなくて『おめでとうございます』って言ったら、『そういう番組なんですか？ 』って言われて。 『料理番組でしょ？ プライベート関係ないでしょ？ 』って言われて」とあぜんとした。