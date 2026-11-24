上沼恵美子が小学時代の段ボールランドセルや、高額な電子レンジ購入で母が泣いたエピソードを語った。父の家電購入癖が今の基盤になったと振り返る。

タレントの 上沼恵美子 が、幼少期に経験した貧しい生活と父親の家電購入に関する痛恨のエピソードを明かした。 淡路島 出身の上沼は、小学生時代は段ボール製のランドセルを使用していたことを度々語り、現在の豊かな生活との対比を印象付けている。この日放送された番組で、近頃の便利な家電事情に触れると、上沼は 昭和30年 生まれならではの不便さを回想し、家計を圧迫していた父親の行動を懐旧混じりに語った。

36万円の電子レンジと重さだけ

当時、家には自家用車は存在したが、黒煙を大量に吐き出す老朽化した車両だったため、子供心にも新車の購入を切望していた。しかし、父親が選んだのは車ではなく大阪への旅行であり、そこで購入されたのは電子レンジだった。当時としては36万円という高額なこの家電は、単に重たいだけの代物で、機能もご飯を温める程度の.simpleなものだったという。レシピ本に掲載されていた焼きリンゴにも挑戦したが、結局はお酒やご飯を温めるためだけに使用された。

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共演者の驚きと上沼の断罪

このエピソードを聞いた共演者からは「電子レンジを買うぐらいなら、ちゃんとしたランドセルが買えたのに」「生活の配分が少し狂っている」といった呆れの声が上がった。これに対し、上沼は「そこよ」と即座に同意し、父への怒りをぶつけた。父親が亡くなってから数十年が経過しても、未だに「何をしているんだ」と怒鳴りつけたくなるほど、その家電購入の癖は許しがたいものとして記憶に残っているという。

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衣類もお下がりばかりの環境

生活の困窮さは衣類にも表れていた。上沼によると、自分自身が着る衣服のほとんどは、6歳年上の姉からの着回しだった。ピカピカの新品の物を身につけた経験がほぼないという上沼は、幼少期の不自由さを強調した。しかし、こうした厳しい環境こそが今の成功へのエンジンになったとも述べている。家はつぎはぎだらけの状態であり、その貧困感が不動産購入に意欲的になった要因の一つかもしれないと振り返った。

安月給なのに冷却機も購入

父親は家電を買うことが好きで、安月給でありながらクーラーや水冷式の冷却装置を購入していた。その光景を見て母が泣いていたというエピソードも明かされた。アホみたいな電子レンジにお金を払ったことを今考えるとあ然とするとしながら、結果的にその経験が後の活躍の原動力になったと解釈している。幼少期の体験が、現在の価値観や行動様式に深く根付いていることを示す内容となった。