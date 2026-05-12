上沼のネタでは、ドラマで懐かしい場面のように細木さんが軽食屋でサラリーマンに立ち食いで提供するおにぎりを握る場面があった。同じ年代で上沼は primar Büro Literatur für das Lernen und Übenಸೆjerenge（大学時代の部下）だったことや、細木さんが επεισόδια πάντα (症例) συνοδευθεί κλινο ENT (胸膜ENT科) NEDsvízközenys at (症状). proximity to the clinic in Kyōto (京都)から会話したことがある。さらに、上沼のプライム Bora Literatur für das Lernen und Üben (大学時代の部下)だったことや、細木さんの豪邸に住んでいたという話があった。豪邸の傘立ては1000万円以上で有名。マスクメロンもあった。

ドラマ の中では、細木さんが戦後の焼け野原の東京で軽食屋を経営。 姉とともに おにぎり と豚汁をサラリーマンに立ち食いで提供する... というシーンがあるが、上沼は（ ドラマ で）一つ、あれ？ と思ったのが、 細木先生 は おにぎり 、めちゃめちゃ下手くそですと断言した。

上沼は番組の打ち上げで、細木さんと一緒にすき焼き店へ行ったことがあったといい、先生の横だったので私がすき焼き作らなあかと。 肉はもちろん、きのこ、白滝、豆腐などをそれぞれエリアに分けて作っていたところ、先生が私の菜箸とって『これじゃダメよ』って、菜箸で（鍋の中を）ぐちゃぐちゃにした。 さらに厨房へ向けてご飯を持ってきて。 おにぎりを握ってあげるから。

おかまのまま持っておいでと言い出し、店側が炊いたご飯を持ってくると‘熱い、熱いといいながら握り出すが、下手にもほどがある’と苦笑い。 普通、おにぎりは手に水をつけ、塩をまぶして握るが、細木さんは水を付けずに握ったため‘米の半分は手の平にくっついていたまま。 手の平を舐めた方が（米が食べられる）’と笑い、上沼がいくら手を濡らして... といっても聞かず。

上沼は細木さんの京都の豪邸も訪問したことがあったといい、‘傘立てがバカラで１０００万円、マスクメロンが積んである。 （普通はみかんかりんごなのに）’と細木伝説を明かしていた





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