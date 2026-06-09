上智大学で実務ベースの課題分解とアナロジー活用研修を実施、論理的プレゼン技術も習得

上智大学経営学科の専門科目で、約200名の学生を対象に課題分解とアナロジー活用の実践研修を実施。抽象課題の具体化手法やPREPフレームワークによる論理的プレゼンテーション技術を体験的に学び、即戦力スキルの向上を図った。

上智大学経済学部経営学科（杉谷教授担当）の専門科目において、約200名の学生を対象に実務経験に根ざした ビジネススキル 研修を実施した。 研修の核となったのは、抽象的な課題を具体的かつ意味のある切り口で分解し、論理的な筋道を立てる「分ける」スキルと、他業界で類似の課題を解決した事例を抽象化し、自分の課題に転用する「あてはめる（アナロジー）」スキルである。

講師陣は、長年のコンサルティングやプロジェクトマネジメントの現場で培った手法をもとに、まず課題を「要素ごとに分割」し、各要素の因果関係を可視化するプロセスを示した。 その上で、異業種で成功したケーススタディを紹介し、どのように抽象的概念を抽出し、受講生のケースに合わせて再構築できるかを具体例を交えて解説した。 受講生は、実際のビジネスシナリオを基にしたグループワークを通じて、課題分解とアナロジー適用の手順を体験的に習得した。





さらに、研修では「Point‑Reason‑Example‑Point（PREP）」と呼ばれるプレゼンテーションフレームワークを実践的に学んだ。 まず主張（Point）を明確に示し、その裏付けとなる理由（Reason）を論理的に展開、続いて具体的な事例（Example）で説得力を高め、最後に再度主張（Point）で締めくくるという構造である。 この手法は、就職活動の面接やグループディスカッション、研究発表といった大学生活のさまざまな場面で有効であり、受講生はロールプレイを通じて、相手にストレスなく情報を伝える技術を身に付けた。

講師は、受講生一人ひとりが自分の言葉で要点を整理し、根拠を示す訓練を重ねることで、自己表現力と説得力が飛躍的に向上すると指摘した。



研修の最後には、参加学生から「実務で即活用できる具体的手法が得られた」「抽象的課題を分解する視点が身につき、学業やアルバイトでも応用できそう」といった肯定的なフィードバックが多数寄せられた。 講師団は、今回の取り組みを通じて、ビジネスの現場で培った実践知を若手プロフェッショナルの成長支援に還元できたことを喜んでいる。

今後は、学部や他大学との連携を拡大し、同様の実践型トレーニングプログラムをオンラインやハイブリッド形式でも提供する計画だ。 サービスの拡充により、より多くの学生が論理的思考とアナロジー活用のスキルを習得し、社会に出てからのキャリア形成に役立てられるよう支援していく所存である





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ビジネススキル 論理的思考 アナロジー学習 大学教育 キャリア支援

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