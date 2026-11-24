上智大学齋藤梓准教授と日本大学末冨芳教授が、こども性暴力防止法の施行に伴う学校などの適切な初期対応と心理的ケアの重要性を指摘。専門機関の設置や境界線教育の転換を提言。

上智大学 総合人間科学部の上 齋藤梓 准教授と 日本大学 文理学部の 末冨芳 教授は、こどもの性暴力対策において、専門的な聴き取りと迅速な外部通報が極めて重要であると強調しています。両氏は、教育や保育の現場で起きた性暴力の問題に対し、既存の内部調査だけに頼るのではなく、警察や自治体への早期相談と、こどもへの専門的な 心理的ケア を並行して行う体制の構築を提言しています。

齋藤准教授は、教育や保育などの場には、大人が指導・支配する立場にある「支配性」、長時間こどもと接触する「継続性」、保護者の目が届かない「閉鎖性」という、性暴力が生じやすい特性があると指摘しています。これらの特性により、性暴力は場所を問わず発生する可能性があるため、関係者は未然防止や早期発見に努める必要があります。また、こどもは自分が覚えている体験と他人から言われたことを混同することがあり、大人は自分より事実をよく知っていると思い込んでうなずいてしまう傾向があると説明しています。

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このため、こどもが相談してきた際、誰がどこに何をしてきたかという基本的な情報を把握した後、それ以上詳細を詰める質問は避けるべきです。齋藤准教授は、こどもの証言が正確ではないとみなされて裁判で採用されないケースがあるため、学校などから警察へ相談するのが望ましいと述べています。教師による加害の場合、こどもは恐怖や混乱から加害者に従わざるを得なくなり、「自分も悪かった」と自己責任を感じたり、信用されないことを恐れたりと、心理的に大きな負担を抱え込むことがあると警告しています。

日本大学文理学部の末冨芳教授も、性暴力の可能性が疑われる場合の初期対応について、内部調査よりも早く警察や自治体に相談し、外部による調査を始めるべきだと強調しています。末冨教授は、各学校や保育所がこどもや保護者からの相談を受けた際、どの段階で誰に通報するかをあらかじめ決めておく必要があると指摘しています。内部調査に時間を費やすと、加害者が証拠を消去したり隠ぺいしたりするリスクがあり、SNS上で不確かな噂が流れて混乱を招く恐れがあると懸念を示しています。

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齋藤准教授は、専門的な知識を持つ人材が不足している現状を踏まえ、調査とこどもおよび保護者への心理的ケアを一体化したワンストップ機関を各地に設置する必要があると提言しています。現在、現場任せでは限界があるとして、専門家が慎重に聴き取りを行い、並行してケアを行う体制の確立が急務であると主張しています。この提言は、法律の施行によって対応が遅れることによる二次被害を防ぐための具体的な解決策として位置づけられています。

末冨教授は、こども性暴力防止法が定める「不適切な行為」の周知徹底に加え、教育観や保育観の転換が不可欠だと解説しています。日本では長年、こどもに「イヤなことをイヤと言わない」訓練が強いられてきましたが、今後は「イヤなことをイヤと言える」環境作りが必要です。こどもが自分と他者の境界線を学び、同意がないことを行わないルールや、互いを尊重する適切な関わり方を学ぶことが、社会全体として性加害を許さない意識を浸透させる鍵となります。