お笑いトリオ・ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん（享年61）の妻で、ものまねタレントの広川ひかる（56）が27日、自身のブログを更新。乳がんの手術から4年の定期健診を終え、検査結果に異常がなかったことを報…

上島竜兵さんの妻・広川ひかる （C）ORICON NewS inc. お笑いトリオ・ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん（享年61）の妻で、ものまねタレントの広川ひかる（56）が27日、自身のブログを更新。

乳がんの手術から4年の定期健診を終え、検査結果に異常がなかったことを報告した。 2022年夏に乳がんが発覚し手術を受けたことや、定期的に検診を受けていることなどをブログにつづっている広川は、この日、「4年の定期健診終了」と題してブログを更新。

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「昨日は、乳腺外来へ行って来ました」と明かし、前回から続いていた術後4年の定期健診がすべて終了したと説明した。 また、受診に合わせて「少し足を延ばして神宮外苑のイチョウを見て来ましたよ」と、秋景色の写真も公開。 青空の下、黄金色に染まったイチョウが道路の両側に立ち並び、日差しを受けて輝く葉と、並木道を訪れた人々の姿が収められている。 その様子を自身のインスタグラムのストーリーズに投稿すると、場所が神宮外苑だと分かった友人から、都内に来た際には声を掛けてほしかったと連絡があったという。