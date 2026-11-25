俳優の上坂樹里が第55回ベストドレッサー賞の芸能部門を受賞。NHK朝ドラ「風、薫る」での活躍とファッション性が評価され、授賞式では透け感ドレス姿で登場。

俳優の 上坂樹里 が、25日に東京都内で開催された 日本メンズファッション協会 主催の『 第55回ベストドレッサー賞 』授賞式に出席し、芸能部門の受賞者として選出された。上坂は2021年に雑誌『Seventeen』の専属モデルに抜擢され、その後は俳優としても本格デビューを果たしている。

透明感と大人びた表情が評価される理由

選考委員会は、上坂が今年放送されたNHK連続テレビ小説『風、薫る』で大家直美役を演じ、大きな話題を集めた点を強調した。21歳でありながら圧倒的な透明感を放ちつつ、作品内では大人びた表情を見せる演技力が称賛された。

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さらに、メディアでの派手な着こなしとは対照的に、私服ではTシャツにデニム、スウェットといったリラックスしたスタイルを好む等身大の姿も魅力として評価された。新しい自分への好奇心が旺盛で、チャレンジ精神あふれる人物としてベストドレッサーに選ばれた。

シールドレス姿で壇上に立った瞬間

授賞式に出席した上坂は、透け感のある素材を使用した黒のロングドレスを身にまとった。レースカーペットを歩いた際には、いつもの自分よりも大人っぽい雰囲気を重視してこの衣装を選んだと明かした。シアーな生地が足をちらりと見せるデザインになっている点にこだわったという。

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壇上では1回転するよう求められたが、ドレスの丈が長く回る動作ができなかったため、左に移動しながら「カニ歩き」のような姿态で場を和ませた。受賞時の驚きについては「どうして自分が」と思うほどだったと振り返り、今も緊張感を持ちながら会場に立っていると語った。

朝ドラ主演後の私生活と来年の抱負

授賞式後の取材で、忙しかった1年への自己ご褒美について尋ねられると、上坂は洋服を10着ぐらい一気に買いたいと謙虚に答えた。今年最後の漢字一文字を問われると、「風」と答えた。作品タイトルの一文字でもあり、この1年間で様々な風を感じ取ったという意味を込めて選んだ。

来年については、自分の可能性を固定せず、柔軟に様々なことに挑戦していきたいと意気込んだ。2023年から始まったこの賞は、マスコミや歴代受賞者のアンケート、選考委員会の審査を経て決定される。政治部門には高市早苗首相、経済部門には東レの大矢光雄CEOが選ばれている。