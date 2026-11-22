巨人やメジャーで活躍した上原浩治氏（51＝日刊スポーツ評論家）が22日、TBS系テレビ「サンデーモーニング」にご意見番として出演。大会3連覇を果たした「ラグザ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

巨人やメジャーで活躍した 上原浩治 氏（51＝ 日刊スポーツ 評論家）が22日、TBS系テレビ「サンデーモーニング」にご意見番として出演。 大会3連覇を果たした「ラグザス アジア プロ野球 チャンピオンシップ2026」における日本代表の投手陣をたたえた。

井口資仁監督（51）率いる侍ジャパンは、15日に行われた「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」決勝で宿敵韓国を5－1で破り、大会3連覇を達成した。 MVPに輝いた宗山塁内野手（23＝楽天）や5本塁打を放った正木智也内野手（27＝ソフトバンク）などが躍動。28年に行われるロサンゼルス五輪の代表権がかかる来年11月の「プレミア12」に向けて、はずみのつく大会となった。 上原氏は、投手陣を絶賛した。

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「先発陣が本当に安定してましたね。 世界を見ても日本のピッチャー陣はナンバーワンぐらいだと思うので、もう本当に文句のつけようがなかったかなと先発陣に関しては。 ちょっと、（13日の韓国戦で）5失点がありましたけど、あそこもちょっと油断じゃないですけど、4点差あったので、雰囲気が『もういけるじゃない』っていうのがあったんじゃないかなと思うんですけどね。 それ以外は良かったと思います」と話した。