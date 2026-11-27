元メジャーリーガーの上原浩治が28日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54）に出演する。

強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。 トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人・メッセンジャーの黒田有と、2人の"ゲストのおっさん"が、個性豊かな大阪の街を散歩する。 今回の舞台は、梅田のすぐ隣にある十三。

メッセンジャー黒田、上原浩治、野性爆弾・くっきー！ の3人が、川沿いに誕生した屋台村や話題のタワーマンションなど、若者が集う新スポットを巡る。 一行が訪れたのは寿司や創作料理を手頃な価格で楽しめる『立ち食い寿司 ゲンヤ倶楽部』。 サイコロで値段が決まる「チンチロ寿司」があると聞き、おすすめのウニで挑戦するおっさんたち。

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サイコロ2個を投げ、出た目の合計×100円で楽しめるという。 寿司をつまみながら、話題は上原の食生活へ。 妻と息子はアメリカ在住で、上原は東京で単身生活。 食事はほぼ外食で、ときにはオリジン弁当のお世話になることも。