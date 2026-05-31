上原浩治氏がサンデーモーニングで西田陸浮選手のメジャー昇格を称賛 大阪出身の小柄外野手の奮闘に拍手

元巨人・レッドソックス投手の上原浩治氏がTBS「サンデーモーニング」に出演し、ホワイトソックスの外野手・西田陸浮選手のメジャー昇格と努力を称えた。身長168センチと小柄ながら足と肩の強さでチームに貢献し、同郷大阪出身であることをアピールした姿が話題に。

2024年5月31日、元プロ野球選手で現在は日刊 スポーツ の評論家を務める 上原浩治 氏（51歳）が、TBS系列の情報バラエティ番組「サンデーモーニング」にゲストとして出演し、 メジャーリーグ ベースボール（MLB）で活躍する若手外野手・ 西田陸浮 （25歳）を熱く称賛した。

上原氏は、かつて巨人やメジャーリーグのレッドソックスで投手として活躍し、引退後は解説者や評論家として日本の野球界に貢献してきたベテランの声を持ち、今回の出演は多くの視聴者にとって注目の的となった。 番組内で上原氏は、まず西田選手が米国チーム・ホワイトソックスのマイナーリーグからメジャーリーグへと昇格した経緯を振り返り、「マイナーからメジャーへ上がるのは極めて困難だ。 チームが5、6ある中で、自分の力で切り開く必要がある」とその苦労を語った。

また、ドラフト指名の順位が高くなかったことや、4年という長い時間を費やしたことに対し「それだけの努力と忍耐があったからこそ、今のポジションを掴めたんだ」と称賛し、視聴者に向けて「ぜひ大きな拍手を送ってください」と呼びかけた。



西田選手は、2023年に日本プロ野球（NPB）を経ずにホワイトソックスから直接ドラフト指名を受け、米国に渡ってプロの世界に足を踏み入れた。 身長は168センチと小柄ながら、俊足と肩の強さを武器に外野守備と走塁でチームに貢献している。

上原氏は「自分が村上宗隆選手のように本塁打を量産するタイプではないと自覚しているかもしれないが、足と肩のアピールができている点が評価されている」と西田選手のプレースタイルを的確に分析した。 さらに、同じチームでプレーする村上選手とのコンビネーションについても触れ、「互いに補完し合う形でチームの勝利に貢献している」と、若手選手同士の相乗効果を評価した。



西田選手は出身地が大阪府枚方市であることを明かし、番組の最後には「みなさん、枚方（ひらかた）と読むので、ぜひ覚えてください」と笑顔で語った。

この発言は、同郷のファンのみならず、全国の野球ファンにとっても印象的なメッセージとなった。 上原氏は番組を通じて、西田選手が示した「下から上がってくる」という姿勢が、これから野球を志す若者たちにとって大きな励みになることを期待し、「努力と忍耐があれば、どんな壁も乗り越えられる」と締めくくった。 このように、元メジャー投手の上原氏と新星外野手・西田選手の対話は、メジャーリーグでの挑戦と成功の物語を日本の視聴者に届け、野球界全体に前向きなエネルギーを注いだ





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上原浩治 西田陸浮 メジャーリーグ ホワイトソックス 大阪出身

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