[11.28 J1第17節 柏 3-1 広島 三協F柏] 3位・柏レイソルと2位・サンフレッチェ広島による上位対決では、広島が前半19分にセットプレーから先制点を奪った。それでも柏は、同24分にMF久保藤次郎のゴールで同点に追い...

と2位・サンフレッチェ広島による上位対決では、広島が前半19分にセットプレーから先制点を奪った。 それでも柏は、同24分にMF久保藤次郎のゴールで同点に追いつく。 そして、その4分後、この日の決勝点が生まれた。

前半28分、右サイドに張り出していたDF中野就斗から、中央にポジションをとっていたMF新井直人への横パスをMF戸嶋祥郎がカットすると、戸嶋はそのまま左サイドのスペースを上がる。 MF山内日向汰からのスルーパスを受けた戸嶋は、背後への動き出しを見せていたFW11月15日のルヴァン杯・準々決勝第2戦の川崎F戦でもゴールをあげていた藤尾だが、J1では10月9日の第9節・神戸戦以来、1か月半ぶりのゴールとなった。

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J1、ルヴァン杯、天皇杯、ACLEと4つの大会を並走する柏。1トップの先発は、藤尾とFW垣田裕暉が交代で務めている。11月でいえば3日のACLE・大田戦、15日のルヴァン杯・川崎F戦、24日のACLE・ニューカッスル・ジェッツ戦、そして28日のJ1・広島戦は藤尾が、7日のJ1・川崎F戦、11日のルヴァン杯・川崎F戦、20日のJ1・千葉戦は垣田が先発している。 垣田が先発した試合は藤尾はメンバー外になるターンオーバーを採用している。 藤尾がJ1で先発するのは、10月21日のFC東京戦以来5試合ぶりのことだ。