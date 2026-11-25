三陽合同会社、monograph 堀口英剛氏設計の トラックボール付無線左右分割キーボード「conductor」の販売を開始

「conductor」は、わずか40キーというミニマルな構成でありながら、文字入力から数字・記号、カーソル移動、マウス操作までを網羅するため、複数のレイヤーを組み合わせた合理的な設計を採用しています。

基本的な文字入力はベースレイヤーに集約し、数字や記号などは親指のレイヤーキーとの組み合わせで入力可能。 指の移動を最小限に抑えつつ、フルサイズキーボードに匹敵する多彩な入力操作を実現します。 また、左手側ユニットに搭載されたLEDインジケーターにより、現在アクティブなレイヤーを視覚的にひと目で把握できます。 Bluetooth接続により、最大5台までのデバイス登録（マルチペアリング）に対応しています。

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メインの業務用PCから個人用のタブレット、スマートフォンまで、利用シーンに応じて複数のデバイス間をワンアクションでスムーズに切り替え可能。 さらに、専用アプリ「Conductor Studio 2.0」での設定により、接続先のデバイスやOSに合わせてキーマップを個別に最適化することもでき、異なる環境下でも一貫した快適な入力体験を提供します。 また、右手側ユニットに搭載されたLEDインジケーターは、ペアリング状況や接続状態に応じて発光色・点滅パターンが変化します。

デバイスプロファイルごとに異なるLEDカラーが割り当てられているため、現在の接続先を視覚的にひと目で判別でき、誤入力を防ぎます。

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「notra（ノトラ）」は、堀口英剛氏が「conductor」のタイピング体験を最大化するためにゼロから設計した、17mmピッチ専用のロープロファイルキーキャップです。 名称は、軽やかな音色を意味する「note」と、あらゆるデスク環境に自然に調和する「Neutral」を掛け合わせた造語。 まるで楽器を奏でるように心地よいリズムで思考を紡ぎ出す、新感覚のタイピング体験をもたらします。 オープンソースファームウェア「ZMK」をベースに開発した専用Webアプリ「Conductor Studio 2.0」（macOS向けには専用デスクトップアプリも提供）に対応。

ブラウザ上から直感的な操作で、キーマップの変更からレイヤー設定、コンボ機能、トラックボールの挙動に至るまで、ユーザーのワークフローに合わせて自由度高くカスタマイズが可能です。 キーマップ設定画面は日本語配列（JIS）と英語配列（US）の表示切り替えに対応しており、普段の使用環境に合わせた迷いのない設定が行えます。 さらに、アプリ内には自身が設定した最新のキーマップに即座に連動する「タイピングトレーナー」機能を内蔵しました。

ホームポジションの基礎から数字・記号を交えた実践的な入力まで、全7段階のステップアップコースで無理なくスキルを習得可能。 練習スコアはランキング形式で記録され、過去の記録と比較しながらゲーム感覚で上達を実感できるため、左右分割・40キーキーボードが初めての方でも安心して導入いただけます。

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