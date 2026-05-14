三部敏宏社長：ＨＶ販売目標を３０万台上乗せ、ＥＶ比率目標変更、開発費削減に

三部敏宏社長は、ＨＶの販売目標を２５０万台に伸ばし、ＥＶ比率目標を変更した。また、開発費を削減し、効率化も進める方針を示した。投資計画ではＥＶからＨＶへのシフトがあり、ＥＶ向け投資は８０００億円規模とし、ソフトウエアに１兆円を投入する。また、開発費、開発期間、開発工数を２５年比で半減するなどして効率化も進める。

［東京 １４日 ロイター］ - ホンダの 三部敏宏社長 は１４日の会見で、２０３０年のハイブリッド車（ＨＶ）の販売目標を「２５０万台くらいに伸ばしたい」との方針を示した。 従来目標から３０万台上乗せする。３０年時点の新車販売に占める電気 自動車 （ＥＶ）比率の目標は取り下げた。

直近では２０％としていた。４０年に販売する新車を全てＥＶか燃料電池車（ＦＣＶ）とする目標も撤回する。 三部社長は「大きな変化に対し、柔軟に対応できなかったことが大きな反省だ」と振り返った。 今後は需要のおう盛なＨＶの強化に舵を切る。 中国企業などの四輪車開発手法に学び、コスト競争力を取り込んでグローバルで原価低減を図る。

開発費、開発期間、開発工数を２５年比で半減するなどして効率化も進める。 ２９年３月期までの３年間の投資は計６兆２０００億円。 投資の振り向け先はＥＶからＨＶへシフトする方針で、ＥＶ向け投資は８０００億円規模とし、ソフトウエアに１兆円、内燃機関（ＩＣＥ）やＨＶに従来計画から約１割増となる４兆４０００億円を投入する。 川口正雄最高財務責任者（ＣＦＯ）は「ソフトウエアの戦いは今後キーになると思っている」と説明。

今回の投資計画を従来と比べると「電動車のための設備投資、ものをつくるための費用をいったん落とし、ＩＣＥ、ＨＶ、それからソフトウエアに若干回した」と述べた。 川口ＣＦＯは、現地企業の広州汽車集団と合弁を組む広汽ホンダのガソリン車工場２つのうち１つを​「６月もしくは７月からいったん生産休止という形をとろうという話をしている」と明らかにした。 東風汽車集団との合弁による東風ホ​ンダのガソリン車工場の生産休止の予定は今のところないとした。 値引き競争に追随しない方針で、今期の販売奨励金は「前年並みぐらい」という。

ホンダはこの日、北米でＥＶ供給に向けた生産体制、サプライチェーンを構築するため企画していたカナダのプロジェクトを無期限で凍結することも発表した。 昨年５月に２年程度延期する方針を示していた





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